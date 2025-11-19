Žarište Festival mijenja lokaciju, a nastupaju nemanja, Fran Vasilić, OXAJO i Ether

Zimsko izdanje Žarište Festivala, koje se prvotno trebalo održati u zagrebačkom klubu Pauk, zbog nepredviđenih okolnosti premješta se na otvorenu lokaciju ispred Državnog arhiva na Trgu Marka Marulića gdje će se održati 6. prosinca, a ulaz za posjetitelje bit će slobodan, javljaju organizatori.

– Iako smo posljednjih mjeseci uložili velike napore da napravimo zimsko izdanje Žarišta u Pauku, nažalost smo prisiljeni promjeniti lokaciju održavanja festivala. S druge strane, veoma smo sretni što se vraćamo na poznati teren, ispred Državnog arhiva te se spremamo reprizirati uspješnu koncertnu večer koja je okupila tisuće posjetitelja – komentirao je Hrvoje Laurenta, ravnatelj gradske ustanove Novi prostori kulture.

Na festivalu će nastupiti nemanja, Fran Vasilić, OXAJO i Ether, četiri izvođača iz domaće i regionalne scene prepoznatljiva po snažnom autorskom pečatu i međunarodnom potencijalu. Program Žarišta pruža platformu za izvođenje autorske glazbe i otkrivanje novih glazbenih talenata. Festival se organizira u suradnji s Gradom.

– Bez obzira na sve okolnosti ne planiramo odustati od održavanja festivala. Već smo puno puta dokazali da domaća scena diše punim plućima, a zato nas i dalje vodi ambicija da izvođačima i publici stvorimo trenutke za pamćenje. Tko je bio na proljetnom izdanju zna o čemu pričamo, a tko nije neka dođe i doživi ovaj prostor na novi način. Vidimo se 6. prosinca ispred Državnog arhiva –zaključuje Laurenta.

Povrat sredstava za kupljene ulaznice preko sustava CoreEvent bit će automatski izvršen na istu karticu s koje je plaćeno u roku od pet radnih dana. Detaljnije informacije o programu, satnici i izvođačima dostupne su na Facebook i Instagram stranicama Žarišta, a informacije o ostalim aktivnostima gradske ustanove Novi prostori kulture mogu se pronaći na njihovoj službenoj stranici.