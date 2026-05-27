UOČI DANA GRADA

Četiri dana besplatnih programa za rođendan Zagreba, znamo što vas sve čeka

Zagreb: Svečana smjena straže Počasne satnije Kravat pukovnije
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
27.05.2026.
u 14:15

Posjetitelje očekuju turistička događanja na različitim gradskim lokacijama, besplatni razgledi grada, Smjena straže Počasne satnije Kravat pukovnije, Glazbena kontrola ZET-a te brojni drugi kulturni, zabavni i turistički sadržaji.

I ove godine u tjednu uoči Dana grada Zagreba koji se obilježava 31. svibnja, građane očekuju brojni besplatni programi koje organiziraju Grad, gradske ustanove i poduzeća te zagrebačka Turistička zajednica, javili su s Radićeva trga. Na Dan grada, već tradicionalno, u Staroj gradskoj vijećnici će se održati svečanost dodjele javnih priznanja na kojoj će gradonačelnik Tomislav Tomašević uručiti Nagrade Grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama. A popis ovogodišnjih dobitnika možete pogledati ovdje.

Povodom Dana grada Zagreba, brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu od 28. do 31. svibnja pripremaju bogat i raznolik besplatni program za građane svih generacija – od izložbi, stručnih vodstava i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja.

A iako je ulaz na sve programe je besplatan, broj mjesta na nekima je ograničen pa iz Grada preporučuju građanima da prethodno provjere informacije na stranicama ustanova. Program koji su pripremili zagrebački muzeji i centri za kulturu dostupan je na gradskim stranicama.

Tijekom obilježavanja Dana grada moći će se besplatno voziti nedavno obnovljenom Zagrebačkom uspinjačom, jednim od najprepoznatljivijih simbola grada. U promet će taj dan biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21 koja će voziti putnike u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom: Ljubljanica – Vodnikova – Glavni kolodvor – Trg žrtava fašizma – Trg bana Josipa Jelačića – Savska – Ljubljanica, napomenuli su s Radićeva trga.

Također, i zagrebačka Turistička zajednica, u suradnji s partnerima, pripremila je bogat program. Posjetitelje očekuju turistička događanja na različitim gradskim lokacijama, besplatni razgledi grada, Smjena straže Počasne satnije Kravat pukovnije, Glazbena kontrola ZET-a te brojni drugi kulturni, zabavni i turistički sadržaji.
