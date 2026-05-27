Dramatično spašavanje srndaća u Zagrebu završilo tragično: 'Izgubio je previše krvi'

Stanovnike Mlinova potresla je tužna scena koja se odvijala u jednom dvorištu u podsljemenskoj zoni, gdje je pronađen teško ozlijeđeni srndać. Životinja je, prema riječima građana koji su sudjelovali u spašavanju, imala izgrizenu nogu, brojne ozljede i bila je u izrazito lošem stanju, a unatoč brzoj intervenciji djelatnika Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec, na kraju nije preživjela. Cijeli slučaj na društvenim mrežama opisao je stanovnik Mlinova čija je objava izazvala brojne reakcije građana.

– Danas smo spašavali srndaća kojeg su očito napali psi. Rogovi su mu bili izgrebani, a jedna noga izgrižena do kosti. Pobjegao je u susjedin vrt, a kako je između terase i vrta visinska razlika oko dva metra, pao je i dodatno slomio nogu – napisao je. Kaže kako je odmah kontaktirao Dumovec, čiji je djelatnik na lokaciju stigao za otprilike sat vremena. U međuvremenu su susjedi pokušavali pomoći unesrećenoj životinji, no pritom su dobili važno upozorenje. – Rekli su mi da ranjene srne od velikog straha mogu uginuti ako osjete prijetnju jer se boje ljudi. Zato ih se ne smije dodatno uznemiravati. Deka kojom je bio prekriven služila je da ga se smiri dok smo ga nosili – objasnio je.

Nekoliko sati kasnije iz Dumovca su mu javili da srndaću, nažalost, nije bilo spasa. – Bio je u preteškom stanju zbog velikog gubitka krvi pa su ga uspavali da se više ne muči – napisao je. Ispod objave ubrzo su se počeli nizati komentari građana, od poruka podrške do rasprave o tome što je zapravo napalo životinju. – Hvala vam što ste pokušali pomoći jadnoj životinji i što ste reagirali – napisala je jedna građanka, dok su drugi upozoravali na problem pasa koje vlasnici puštaju bez nadzora po šumama i zelenim površinama. – Takve situacije događaju se sve češće jer ljudi puštaju pse da nekontrolirano lutaju po šumi. Divljač tada nema nikakvu šansu – stoji u jednom od komentara.