Zagrepčanka se pita što napraviti kada podstanar odbija platiti stanarinu i izaći: "Kažite da se u stanu osjeti plin..."

Osobi su otkazali stan i dali joj rok od tri mjeseca za selidbu, a od dana kada su joj to rekli nisu primili uplatu, ispričala je jedna Zagrepčanka u grupi za najam stanova na društvenoj mreži Facebook. "Čovjek je bahato rekao da neće ni plaćati rentu. Radi se o 200 eura, nije neki novac, ali je novac koji znači. Pitali smo odvjetnika smijemo li zamijeniti bravu, međutim to bi nas koštalo jer kako kaže kažnjivo je (zamisli imaš svoj stan, a ne možeš ući u njega). Također sam dobila friške informacije da ne smijemo ni isključiti struju ni vodu", ispričala je u objavi na Facebooku.

Zagrepčanka sada čeka da se podstanar sam iseli jer "ako budu tražili novce ima pravo ostati koliko god on želi, dok ga sud ne izbaci", kazala je. Zanima ju kako postupiti u ovakvoj situaciji pa je u grupi upitala je li netko doživio sličan slučaj. "Imala sam takav slučaj, zamijenila sam bravu, nikad me nitko nije tužio, na bezobrazluk odgovaram istim bezobrazlukom. Stan je moj i ne obazirem se na zakone, kada dođe po stvari, dođeš s pet velikih frendova i to je to... Pratite kad nije doma i zamijenite bravu, ovako ga se nikada nećete riješiti", podijelila je svoje iskustvo druga Zagrepčanka.

"Susjedi su zvali da se iz stana osjeti plin, morali ste ući, u procesu se potrgala brava pa ste ju morali zamijeniti..", "Skupiš ekipu i svaku večer u stan i radiš tulum. Tvoj je stan, smiješ", "Skinite vrata, jer to smijete... Kao krenuli ste u renovaciju. Smijete i prozore, ali je preskupo", "Vi kao vlasnik uvijek možete u MUP-u otkazati njima boravište. A rok za iseljenje od tri mjeseca je prevelik, ja uvijek dajem jedan mjesec", "Prvo, odjavite ih. Drugo, kad izađu van iz stana vi uđite u njega i zamijenite bravu. Treće, isti tren njihove stvari (treba vas biti više) isti dan potrpati u vreće i neka ih dočekaju pred zgradom. Oni su sami iselili", neki su od prijedloga ostalih Zagrepčana.

Ovakve situacije su česte, komentirali su korisnici. "Čula za istu situaciju. Kada su najmoprimci bili odsutni, vlasnik ušao, izbacio im sve stvari i zamijenio bravu. Zvali policiju, vlasnik se pravio da nema pojma tko su te se pokupili i otišli. Nažalost nije bilo druge opcije. Ne bi to možda napravio da nisu bili bahati i bezobrazni", kazala je jedna Zagrepčanka. A sličnih situacija ima i u ostalim državama, kazao je jedan korisnik. "To je u Španjolskoj normalno, ima slučajeva i u Irskoj, nisam znao da je takav zakon i u Hrvatskoj. Strašno...", ispričao je jedan Zagrepčanin.