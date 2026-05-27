Mišić o 'moralnim lekcijama' HDZ-a: 'Oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti...'

Ususret 11. sjednice Gradske skupštine, predsjednik iste, Matej Mišić održao je u srijedu u Staroj gradskoj vijećnici konferenciju za medije. Tom je prigodom najavio dnevni red na kojem će se naći ukupno 23 točke, uz dvije koje dolaze po hitnom postupku. Mišić se osvrnuo na kritike pojedinih prethodnika koji su dnevni red usporedili s "dnevnim redom kućnog savjeta" i nazvao takve izjave uvredom za građanke i građane Zagreba. Izdvojio je ključne odluke usmjerene na izravnu pomoć sugrađanima.

– Jedna od točaka koje idu po hitnoj proceduri je Odluka o novčanoj pomoći za građane čiji su grobovi, odnosno grobna mjesta oštećeni u nevremenu koje se dogodilo u ožujku ove godine. Podsjetit ću, na prošloj smo sjednici već donijeli odluku o pomoći građanima čije su kuće i stanovi, odnosno osobni automobili oštećeni u olujnom nevremenu pa vjerujem da ćemo u četvrtak donijeti i odluku o tome da se pomogne našim sugrađanima kojima su oštećena grobna mjesta – istaknuo je Mišić, pojasnivši da će maksimalni iznos pomoći biti do 50 posto oštećenja, odnosno do 3.000 eura.

Nadalje, naglasio je i važnost odluke o korištenju prostora mjesne samouprave kojima se služe brojne udruge građana i umirovljenika. Upozorio je da kao koalicijski partner SDP smatra prijedlog poprilično birokratiziranim zbog čega će podnijeti amandmane. – Smatramo da apsolutno u prostore mjesne samouprave treba uvesti red, ali isto tako pretjerana birokratizacija koja bi mogla ići na štetu određenih udruga građana nije nešto što možemo prihvatiti. Ipak, vjerujem da ćemo se do sutra usuglasiti – poručio je Mišić.

Osim toga, komentirao je pravosudni epilog u aferi Hipodrom i priznanje krivnje bivšeg ravnatelja Koste Kostanjevića. – Od početka sam davao jasnu podršku institucijama, državnom odvjetništvu i tijelima progona da se ovaj slučaj, koji je nanio štetu i u kojem je otuđen javni novac, rasvijetli do kraja. Prije ove nagodbe zatražen je povrat sredstava i očekujem da će ukupni iznos od oko 1,8 milijuna eura u konačnici biti vraćen u gradski proračun – izjavio je Mišić.

Osudio je političke prozivke i, kako je naveo, "moralne lekcije" koje HDZ upućuje posljednja dva dana SDP-u, platformi Možemo! i aktualnoj gradskoj vlasti, odnosno "oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu nego i cijeloj državi", kazao je Mišić.