U stanu u Dubravi skrivao gotovo četiri kilograma marihuane, zagrebački policajci pronašli i ovo

Nabavljao je veće količine marihuane koju je zatim skrivao, vagao i prepakiravao u stanu u Dubravi u kojem, između ostalog, neprijavljeno boravi, izvijestili su danas iz Policijske uprave zagrebačke. Sumnja se da je tako pripremljenu drogu 32-godišnjak preprodavao na nezakonitom tržištu, dodali su.

Obavljenom pretragom stana, u ponedjeljak, 25. svibnja, zagrebački su policajci u stanu u Dubravi pronašli četiri paketa ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 3,5 kilograma, jednu digitalnu vagu, jedan pištolj marke Beretta s pripadajućim spremnikom i više komada pištoljskog streljiva različitog kalibra te novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge, priopćili su iz PU zagrebačke.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policajci su protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv 32-godišnjaka će redovnim putem nadležnom sudu biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja, istaknuli su iz PU zagrebačke.