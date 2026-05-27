Je li Tomašević smio otkriti 'izvide' u Vodoopskrbi? Pitali smo odvjetnika

Voditelj Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) Marko Blažević podnio je ostavku Upravi Zagrebačkog holdinga jer je predmet izvida oko javnih nabava te tvrtke, otkrio je jučer gradonačelnik Tomislav Tomašević. – Smatram da je ispravno postupio, da ne bude teret tvrtki koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti Zagreba, vrijedan 500 milijuna eura – rekao je. Sprema se, objasnio je, projekt "Zagreb" koji obuhvaća obnovu vodoopskrbe i odvodnje, treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda te smanjenje tlakova u vodnom sustavu grada.

– Zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju izvidi – naglasio je Tomašević. Istaknuo je pritom i kako Uprava Zagrebačkog holdinga putem natječaja bira direktore podružnica i tvrtki kćeri te da je tako izabran i Blažević. – I odmah da prekinemo špekulacije, Marko Blažević nije član nijedne političke stranke, ni Možemo, ni SDP-a – naglasio je.

Da su dobili službenu obavijest da se u tom društvu provode izvidi istražnih tijela, javili su i iz Holdinga. Iz komunalnog su diva rekli kako stručne službe ViO-a u potpunosti surađuju s istražnim tijelima radi bržeg i učinkovitijeg rasvjetljavanja svih okolnosti. A javio se i Blažević koji je rekao da ovim činom želi zaštititi ugled Društva.

– Odluku o ostavci donio sam potaknut saznanjem da se provode izvidi koji djelomično obuhvaćaju procese u domeni moje osobne odgovornosti. Ne osjećam se odgovornim ni krivim za radnje koje mi se stavljaju na teret te sam uvjeren da će se to utvrditi u daljnjoj istrazi – rekao je. Svjestan je, dodao je, da novonastala situacija može narušiti povjerenje javnosti prema Društvu pa ovako želi zaštititi njegov ugled i spriječiti bilo kakav negativan utjecaj procesa koji je u tijeku na realizaciju budućih dugogodišnjih kapitalnih projekata.

Do izbora novog direktora na javnom natječaju, kazali su iz Holdinga, upravljanje društvom preuzet će zamjenica direktora Vodoopskrbe i odvodnje Janja Mihalić.

A iako su izvidi tajni, sama informacija da se provode ne predstavlja povredu tajnosti. – Navođenjem informacije da izvidi obuhvaćaju područje koje spada u nečiju nadležnost, odnosno da se izvidi provode u odnosu na postupke javne nabave, bez otkrivanja konkretnog sadržaja izvidnih radnji, ne ugrožava se tajnost postupanja. Ove izjave ne mogu ugroziti cilj izvida, otkrivanje kaznenog djela, počinitelja te osiguranje tragova i predmeta koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica u kaznenom postupku – rekao nam je odvjetnik Dario Eror.

Gradonačelnik je jučer prokomentirao i nagodbu Koste Kostanjevića, bivšeg direktora Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) s USKOK-om. Otkako je čuo za aferu Hipodrom, a bilo je to putem medija, s Kostanjevićem nije progovorio ni riječ, naglasio je Tomašević.

Podsjetimo, Kostanjević, koji je od travnja prošle godine nijekao krivnju, ipak je odlučio priznati ono za što ga USKOK tereti, da je uz pomoć lažnih faktura, s čelnim ljudima zaštitarske tvrtke Eurolex, za nepostojeće čuvanje Hipodroma izvukao 1,8 milijuna eura i pritom "zaradio" 450.000 eura. Kostanjević je tako u ponedjeljak na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na kaznu zatvora od dvije godine i pet mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura, a obavezan je i vratiti 450.000 eura koje je sebi priskrbio.

Komentirajući nagodbu s USKOK-om, Tomašević je istaknuo i da je Kostanjević bio zaposlen u USO-u prije nego što je on postao gradonačelnik, da ga je jednoglasno odabralo Upravno vijeće Ustanove te da bivši direktor nije član stranke Možemo. – Činjenica od koje ne bježim je da sam govorio da prema onome što je javno dostupno ne vidim ništa iz čega bi proizlazilo da je kriv jer, za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, u njegovu nije bilo curenja poruka, transkripata, isplatnih lista... – nabrajao je Tomašević te dodao kako je uvijek govorio da podržava istragu vezanu uz aferu Hipodrom.

Mediji su izvukli i Tomaševićevu izjavu od 30. travnja prošle godine, kada je rekao: "Ne vjerujem da je Kostanjević ukrao novac te da postoji njegova kaznena odgovornost, cilj je da nas se provuče kroz kaljužu i kroz blato i da se prikaže da smo 'svi isti'" te upitali gradonačelnika: "Jeste li svi isti?"

– Tko nas je prekjučer napadao? HDZ. I oni pokušavaju gurnuti tezu da smo "svi isti". Ne želim relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije, no moram reći da je HDZ zadnja politička stranka u ovoj državi koja može dijeliti lekcije o korupciji s obzirom na to da je niz visokopozicioniranih članova te stranke optuženih za nju – rekao je Tomašević.

Osvrnuo se i na izjavu odvjetnika Ante Nobila, koji je rekao da je stranka Možemo ovom aferom izgubila "političku nevinost". – Nobilo priča o nečijoj nevinosti? Govorimo o čovjeku kojem je ova gradska vlast zaustavila štetan projekt gradnje, koji je priznao da je izgubio velik novac i javno govorio o tome da je činio sve da mi napravi štetu na izborima. I vi meni govorite o nečijoj vjerodostojnosti – nabrajao je Tomašević.

Konferenciju za medije jučer ujutro održao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je pritom kazao da bi se "određeni akteri trebali ispričati" nakon Kostanjevićeve nagodbe, na što je Tomašević rekao da ne zna na koga je mislio, ali da će reći kako on misli da bi se "određeni akteri trebali ispričati njemu jer je tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom". – A optužnica je bila podignuta šest mjeseci nakon toga pa sad vi meni recite je li bilo potrebe da se mene ispita baš tjedan dana prije izbora? I koji je političar ikada bio ispitivan tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao? – upitao je.