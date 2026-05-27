Zagrepčanin ostavio otvorene prozore na autu preko noći, ono što je zatekao ujutro nije očekivao

"Kak je bilo vruće otvorio sam zadnje prozore i tak se dovezel na parking s posla, onaj veliki kod hotela Zonar jer tam mi je blizu stančić. Uredno parkiral, došao doma i prespavao noć", započeo je svoju objavu na Redditu jedan Zagrepčanin. Tek sljedećeg jutra, nastavio je, shvatio je da su stražnji prozori cijelo vrijeme ostali potpuno otvoreni. Ipak, u automobilu nije nedostajalo ništa — nitko ništa nije dirao, ukrao ni pokušao provaliti. Kaže kako mu je najveća privilegija u cijeloj priči bila to što se na kraju mogao samo nasmijati situaciji.

“Mislim si, pa u skrooooz pristojan grad se pretvorio ovaj Zagreb. I onda si mislim, dal bi bila ista situacija prije 15 jari? Neka nam je još lepše dragi sugrađani. Zaslužili smo”, zaključio je u objavi.

Da je jednom zaboravio podići staklo na suvozačkim vratima, parkirao na Kvatriću i otišao u dom zdravlja dok je vani bio "rusvaj od vremena i kiša". Kada se vratio, objašnjava, vidio je da mu je netko zalijepio vreću za smeće na vrata da ne pada kiša u auto. "Da sam bar mogel reć hvala", napisao je. U jednom od komentara piše i kako su to sitnice koje se cijene. "Još jedan primjer, često mi poštar ostavi paket ispred vrata stana. Nikad se nije dogodilo da je ukraden", navodi se.

"Kad sam se selio prije godinu dana, slučajno sam ostavio vrata od auta ( zadnja ) otvorena jedno 3 sata, nitko ni taknuo auto", "Više puta mu je znao ostati ključ u skuteru dok sam na kavi, na faksu ili nešto slično. Nikad ništa", "Meni se ista stvar neki dan dogodila. Iskreno nisam ni očekivao da će nešto bit, nema u autu ništa za uzet, mogu ga jedino probat ukrast. Ali svejedno je lijepo za vidjet", nizali su se komentari.