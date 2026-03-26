Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
OVAJ PUT NISU GUŽVE U FOKUSU

Zagrepčani u prometu: Truba svira, WhatsApp se tipka, a živci pucaju na sve strane

Zagreb: Zbog sajma knjiga nastaju velike gužve u prometu
26.03.2026.
u 20:00

Malo za promjenu, Zagrepčani na Redditu nisu raspravljali o gužvama u prometu već o sveprisutnoj nervozi. "Rant" je započeo korisnik pod nadimkom "tutblut" koji je napisao kako "ljudi nemaju nikakvog strpljenja, parkiraju se nasred ceste da se cijela traka blokira, pustit pješaka preko pješačkog je smrtna kazna, truba je glazbeni instrument".

Dnevno, nastavio je, gleda pretjecanje auta preko ležećih policajaca i pješačkih prijelaza, "jer ta izgubljena sekunda ako uspori očito ruši cijeli raspored dana. Ako pustiš gas jer je crveno, ispadneš idiot, jer pravila vožnje nalažu da se na semafor doleti visokom brzinom i koči u zadnji tren", napisao je.

Osvrnuo se i na konkretnu situaciju na Velesajmu. "Vozim se Avenijom prema Areni, lik ulijeće na Aveniju s parkinga Velesajma barem 70 km/h, svjetla ugašena, skoro nas je trojicu pokupio na semaforu, i još je skočio na trubu jer se cijeli promet treba zaustaviti da se njegovo visočanstvo ubaci na glavnu cestu s parkinga. Tko je tu lud? Ne znam, jesam li ja problem i jednostavno trebam prihvatiti takav način vožnje?", upitao je.

Da je trubljenje vozilima koja su stala da propuste pješake ili trubljenje dok svi stoje u koloni "posebna razina idiotizma", piše u jednom od komentara. "Može li se ta truba u automobilima nekako povezati s računom vozača, pa da svatko godišnje dobije pet gratis trubljenja, a svako iduće se naplaćuje 50 eura?", upitao je jedan od korisnika Reddita.

Drugi dodaje kako ima nesreću voziti se dosta često s jednim likom kojem je "truba produžetak ruke" pa može reći da su to vrlo nervozni ljudi koji imaju nekih drugih problema u životu, pa se nerviraju i na najmanje sitnice.

Netko, pak, napominje kako su se promijenile navike u vožnji. "Ono kaj još primjećujem, jako spora vožnja, milijun puta se nađem iza auta na ulici gdje je 60 km/h dozvoljeno, da gmiže 30-40 km/h, doslovno gmiže. I onda skužim, tipka se na WhatsAppu, scrolla po Instagramu...", piše. 
Avatar KALIMERO
KALIMERO
20:56 26.03.2026.

Šta očekivati od zagrebačkih vozača s obzirom tko sve u njemu živi

