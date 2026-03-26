Od 1. travnja i ova kategorija Zagrepčana besplatno se vozi ZET-om. Provjerite jeste li među njima

Gradska skupština usvojila je zaključak kojim se omogućuje besplatan javni prijevoz dijelu mladih u Zagrebu. Klub zastupnika stranke Drito tražio je da besplatan pokaz mogu dobiti svi učenici srednjih škola te redoviti studenti mlađi od 26 godina, no gradonačelnik Tomašević uložio je amandman kojim će to pravo ostvariti samo srednjoškolci stariji od 18 godina. Zastupnici iz stranke Drito amandman su usvojili, a nova pravila vrijede od 1. travnja.

Tomašević je tijekom današnje konferencije za novinare najavio da će vladajuća većina prihvatiti prijedlog stranke Drito da se besplatni javni prijevoz proširi i na srednjoškolce koji su napunili 18 godina. – Dio prijedloga ćemo usvojiti, ovisno o tome što si grad trenutačno može financijski priuštiti. Znate kakva je trenutačno situacija s cijenama goriva. Treba vidjeti koliko će mjere Vlade još držati i kako će se odraziti na ZET i gradski proračun. Nismo još u mogućnosti ići u znatno povećanje prava na besplatni javni prijevoz, ali za jedan manji dio stavnovnika, odnosno srednjoškolce koji su navršili 18 godina, skloni smo to podržati. To je isto primjer kako nešto što dođe od oporbe, ako je smisleno, isto može proći – rekao je Tomašević.

Iz strake Drito su iskazali zadovoljstvo spremnošću Grada da prihvati njihove mjere. – Želim istaknuti da je ovo drugi naš prijedlog koji je do sada prihvaćen, prvi je bilo uvođenje prehrane za srednjoškolce. Ovo je vrlo kvalitetan prijedlog, dobro je pripremljen, ispravlja jednu nepravdu. Različiti učenici sjede u istoj učionici, ali dio njih zbog dobi nije u istoj poziciji – napomenula je Dragana Turkalj.

– Imajući u vidu kako redovito srednjoškolsko obrazovanje često traje i nakon navršene 18. godine života, nesporno je kako su i redoviti učenici srednjih škola na području Grada Zagreba stariji od 18 godina i dalje ekonomski ovisni o kućanstvu u kojem žive te nemaju realnu mogućnost samostalnog podmirivanja troškova prijevoza pa im trošak prijevoza može predstavljati prepreku redovitom pohađanju nastave.

Stoga, proširenjem obuhvata socijalne usluge besplatne godišnje pretplatne karte ZET-a i na redovite učenike srednjih škola nakon navršenih 18 godina života, koji se školuju na području Grada Zagreba, smanjuje se rizik od socijalne isključenosti, omogućava se pristup obrazovanju i smanjuje financijsko opterećenje kućanstva u kojima ti učenici žive – stoji u obrazloženju gradonačelnikova amandmana.