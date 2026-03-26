Sjećate se peticije kojom je Sveta Klara tražila svoju autobusnu liniju? Evo što ZET kaže o tome

Kako smo ranije pisali, stanovnici zagrebačkog kvarta Sveta Klara pokrenuli su online peticiju kojom traže uvođenje nove ZET-ove autobusne linije koja bi povezivala Svetu Klaru sa zagrebačkim Glavnim kolodvorom. Time bi stanovnici dobili izravniju i praktičniju vezu s gradskim središtem, istaknuli su građani na društvenim mrežama.

Jedna je Zagrepčanka tada naglasila kako se kvart Sveta Klara zadnjih nekoliko godina ubrzano razvija pa tako raste i broj stanovnika. "Super, i neka se uvede nova linija, zašto onda ne bi prošla i kroz Trokut. Naše naselje se produljilo i stanovništvo stari. Nama starijima je već daleko ići do Avenije Dubrovnik gdje se prebacimo s autobusa ili tramvaja", napisala je Zagrepčanka u kvartovskoj Facebook grupi.

Upit s prijedlogom uvođenja nove linije poslali smo i ZET-u. Kazali su nam kako uvođenje nove autobusne linije Glavni kolodvor – Sveta Klara, na način kako se traži u peticiji građana, ima niz prometno-tehničkih nedostataka i ograničenja. – Nemogućnost je prolaska autobusa kroz rasrkižje Svetoklarska – Mrkšina (skretanje desno u Mrkšinu), gdje bi bila potrebna građevinska korekcija radi osiguranja provoznosti autobusa. Uključivanje autobusa iz Ulice Ivice Drmića na Aveniju Većeslava Holjevca koje nije semaforizirano nije moguće. Ondje postoji i trostruki prijelaz preko željezničkih prijelaza Utinjska/Savski Gaj XII, Remetinečka/dr. Luje Naletilića, Mrkšina/Horvatova – rekli su nam iz ZET-a naglašavajući kako bi uspostavljanje kružne linije na predloženi način dovelo bi do znatno duljeg putovanja do zone gradskog središta nego danas, prelazeći četiri puta preko željezničkih prijelaza.

Osim toga, na terminalu Glavni kolodvor ne postoji dodatni peron za prihvat nove autobusne linije, istaknuli su. – Stanovnici naselja Sveta Klara i Čehi prema sadašnjoj organizaciji javnog prijevoza, na raspolaganju imaju autobusnu liniju 133 Savski most – Sveta Klara – Čehi, koja ima slijed polazaka svakih 15 minuta u smjeru Savskog mosta, a gdje se presjedanjem na tramvajsku liniju 4 ostvaruje spoj s Glavnim kolodvorom – kazali su iz ZET-a. Presjedanje je moguće i na Remetinečkoj cesti, dodali su, uz korištenje autobusne linije 234 Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište, koja također vozi na Glavni kolodvor.