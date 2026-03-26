LOŠI VREMENSKI UVJETI

Potpuni kaos! U Zagrebu crveni alarm, Zeleni val zatvoren, stabla padaju po automobilima, busevi voze obilazno

Zagreb: Nevrijeme i jak vjetar srušili su nekoliko stabala u centru grada
Ana Vrbanek
26.03.2026.
u 17:37

Zbog uklanjanja stabla zatvoren je Zeleni val od Gundulićeve do Mažuranca.

Nepovoljni vremenski uvjeti zahvatili su zagrebačke ulice, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za Grad Zagreb zbog vjetra. Iz Vatrogasne postrojbe Zagreb kazali su nam kako su danas imali 22 intervencije, od čega dva požara. Dojave su vatrogasci dobivali svakih 20 do 30 minuta, a ovog su poslijepodneva u Zagrebu vatrogasci najviše imali tehničkih intervencija u prometu ili intervencija na otvorenom prostoru te na objektima.

Nevrijeme i jak vjetar rušili su drveće koje je padalo na cestu, a u nekim je kvartovima nastala i materijalna šteta na automobilima. Od snage vjetra oko 14.40 stablo je palo u Dubravi kod Avenije Gojka Šuška. Vatrogasci su stabala uklanjali i na Trešnjevki, u Krapinskoj ulici oko 15 sati te Folnegovićevom naselju u Ulici Otona Županića oko 16 sati. Tehničku intervenciju uklanjanja stabla u prometu vatrogasci su imali i u Prekrižju oko 15.30 sati.

Intervencije uklanjanja stabla bile su i na Ferenščici u Ježevskoj ulici oko 15.45 sati, Sutinskim vrelima kod Podsuseda oko 16.10 sati, a nekoliko minuta kasnije i u Ulici Franje Župana na Ravnicama. Osim toga, stablo se srušilo i u centru Zagreba, kod križanja Gundulićeve i Hebrangove ulice, a zbog uklanjanja stabla zatvoren je Zeleni val od Gundulićeve do Mažuranca. Na Trgu Josipa Langa na Medveščaku vatrogasci su išli i u izvid kako bi uklonili skele s krova. Vatrogasci su ovog popodneva zaprimili i dvije dojave o požarima. Požar je zahvatio garažu u Gornjem Dragonošcu, dok je u Bitorajskoj ulici u Mlinovima došlo do požara električnih uređaja i instalacija, kazali su nam.

Zbog pada stabla na Bolničkoj cesti, neposredno prije Gospodske ulice, autobusne linije 121 i 130 prometuju obilazno Gospodskom ulicom, dok autobusna linija 143 u oba smjera prometuje obilazno preko Perjavice i Ladišine ulice. Zbog sudara drugih sudionika prometa u Tratinskoj ulici, tramvajska linija 3 preusmjerena je na Zapadni kolodvor, dok linije 9 i 12 idu za Savski most.
