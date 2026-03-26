Padala stabla, lomila se žbuka! Vjetar i kiša u Zagrebu vatrogasce slala na teren svakih pola sata

Sukladno vremenskoj prognozi Državnoga hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za četvrtak, u Zagrebu je danas osjetno hladnije te vjetrovito s obilnim padalinama. Vjetar je rušio ograde i drveća. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta zagrebački su vatrogasci, tako, od jutra imali pune ruke posla. U razdoblju od 10 do 14 sati zabilježili su osam intervencija, kazali su nam, dok su svakih pola sata dobili su novu dojavu iz nekog od zagrebačkih kvartova.

Najviše je tehničkih intervencija bilo na otvorenom. Jak vjetar srušio je nekoliko stabala pa su vatrogasci morali intervenirati u zagrebačkim kvatrovima Medveščak u Ulici Matka Laginje, zatim u Trnskom, i to dva puta prema dojavi, oko 13 sati te oko 14 sati. Stabala su se uklanjala i u Miroševecu u Beđićevom odvojaku te u Podsusedu kod Podsusedskog trga, a vatrogasci su dojavu dobili oko 14 sati.

Osim toga, tehničkih intervencija vatrogasci su imali i na objektima. Vjetar je, tako, srušio i pano u Ulici Cvjete Zuzorić u Krugama. Pod naletom vjetra pala je i žbuka sa zgrade u centru Zagreba pa su tako vatrogasci žbuku skidali u Ilici u Črnomercu nešto iza 13 sati te žbuku uklanjali Šenoinoj ulici oko 14 sati.