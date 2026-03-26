VAŽNO PITANJE ZA ZAGREB

Samo se ovo čeka da se konačno sazna dobiva li Zagreb energanu

Šibenik: Centar za gospodarenje otpadom Bikarac bit ce prvi u Hrvatskoj u kojem ?e se graditi energana
Hana Ivković Šimičić
26.03.2026.
u 17:00

No sve i ako se Grad opredijeli za izgradnju energane, dodao je, do njene izgradnje trebat će proći još sigurno više godina, naglasio je gradonačelnik Tomašević

To je plan iluzija, problematičan je, pun rupa, neozbiljan... Ovim su riječima oporbeni zastupnici "častili" gradski Plan gospodarenja otpadom koji je bio glavna tema jučerašnje sjednice Skupštine. Riječ je, podsjetimo, o strateškom dokumentu koji propisuje kako će metropola raspolagati vlastitim otpadom do 2029. godine, a u njemu se, među ostalim, nalaze i planovi za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku. Posljednji je važeći plan istekao krajem 2023., što znači da je metropola bez ovog ključnog dokumenta funkcionirala više od dvije godine. Tu činjenicu skupštinari jučer nisu prestajali spominjati.

– Na vlast ste došli u svibnju 2021. godine, vremena ste sasvim dovoljno imali za izradu novog plana koji je trebao biti usvojen najkasnije početkom 2024. – kazala je nezavisna Dina Dogan, a ponovili su to i HDZ-ovi Mislav Herman te Mario Župan. Oni su istaknuli i još jednu učestalu kritiku na Plan, a to je da se u njemu predviđa Centar za gospodarenje otpadom bez energane. Kamo onda s gorivom koje nastane obradom miješanog komunalnog otpada, pitaju HDZ-ovci.

– Mađari nemaju kapaciteta ni za spaljivanje svog otpada, Slovenci slično, u Hrvatskoj možda ima nešto, ali o tome se Tomašević ne usudi razmišljati. Austrijanci naplaćuju 250 eura po toni goriva. Ako CGO ikad vidi svjetlo dana, to će značiti 15 milijuna eura ekstra troška godišnje za Grad Zagreb, troška koji će gradska uprava nadoknaditi povećanjem cijene komunalnih usluga – rekao je jučer Herman. A hoće li Zagreb na koncu dobiti energanu ili ne? Gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je prvi puta na to pitanje odgovorio jasno i nedvosmisleno.

– Studija o isplativosti energane je pri kraju i bit će uskoro predstavljena javnosti. Mogu reći da će se vjerojatno ići u izgradnju energane, studija ide u tom smjeru – kazao je Tomašević. No sve i ako se Grad opredijeli za izgradnju energane, dodao je, do njene izgradnje trebat će proći još sigurno više godina.

– Ako se studija usvoji u Gradskoj skupštini, onda bismo tek išli u sljedeće korake kao što su buduća lokacija i tehnologija obrade. Sigurno je da će gorivo iz otpada morati još neko vrijeme ići negdje drugdje. Studija o isplativosti proučila je i javne i privatne energane, sve do Njemačke i Nizozemske. Razmatramo sve opcije, vidi se da nam je trebala – rekao je Tomašević.

A osim CGO-a u Resniku, Plan gospodarenja otpadom obuhvaća i neke druge novine. Jedna od njih su centri za ponovnu oporabu otpada koji će se nalaziti u Tišinskoj ulici te u Heinzelovoj, na prostoru bivše klaonice. Stanovnici metropole ondje će moći ostavljati otpad koji se i dalje može "spasiti", a centri će imati servisni prostor te radionicu za popravke i pripremu predmeta za ponovnu uporabu. Plan predviđa nastavak korištenja plavih ZG vrećica te ugradnju podzemnih i polupodzemnih spremnika po gradu, a do 2029. godine u gradu bi se trebalo otvoriti još najmanje devet reciklažnih dvorišta. Dokument je za oporbu ipak, kako su jučer kazali, nekvalitetan, no vladajuća je koalicija stala u njegovu obranu.

– Gospodarenje otpadom u Zagrebu godinama je neodgovarajuće i opravdano je stvorilo veliko nezadovoljstvo i ogorčenost. No, ono je u posljednjih pet godina bitno unaprijeđeno. Uhvatili smo se u koštac s dvije temeljne faze, a to su prikupljanje i gospodarenje otpadom. Zagreb više nije kantograd, a sustav funkcionira, iako ne savršeno. Po prvi puta osmišljena je vizija rješavanja problema kružnog gospodarenja u Zagrebu i donijete su prve političke odluke u tom smislu – rekao je SDP-ov Joško Klisović.

