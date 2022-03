Zagrepčani o novom izdanju Savskog mosta: 'Sad bi ovako trebalo srediti i sve druge u gradu'

Za tri i pol minute od savskoga tramvajskog okretišta do Kajzerice. Proteklih godinu i dva mjeseca Zagrepčani nisu mogli tako brzo prijeći tu rutu jer je Savski pješački most bio pod skelama. Ne čudi zato da je stanovnike metropole obradovalo jučerašnje puštanje u promet gornjega ustroja mosta za pješake i bicikliste, a otvorio ga je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Skratit će nam put do posla

– Most je star više od 80 godina i nikada još nije obnovljen kao sada. Radovi će se na donjem dijelu, odnosno na drugom stupu u vodi, nastaviti u sljedećim mjesecima. Objekt je itekako važan za promet pješaka i biciklista, puno će im olakšati kretanje. Također je zaštićeno kulturno dobro pa je obnova rađena tako da zadrži originalan izgled. Konstrukcijski je pak ojačan i otporniji na potrese – kazao je Tomašević. Najavio je i daljnju obnovu zagrebačkih mostova, ističući da će do kraja njegova mandata u rekonstrukciju biti uloženo oko 400 milijuna kuna.

– Namjeravamo to financirati iz gradske blagajne i fondova Europske unije – rekao je Tomašević pa dodao kako je sljedeći na redu Jadranski most, a nakon njega Domovinski i Most slobode.

Što se tiče Savskog pješačkog mosta, koji je dug 219 metara, u obnovi je hidroizoliran, postavljena je nova prijelazna naprava, “uglancana” ograda, asfaltirane pješačke i biciklističke staze. Prvi je stup u vodi građevinska firma Spegra obnovila lani, a budući da je vodostaj Save bio previsok da se riješi i drugi, to je ono što još treba dotjerati. Izvodi se kontraktor-postupkom, što znači da se svježi beton u vodu spušta kroz postojeću betonsku cijev i time puni dno. Kada će točno biti kompletno renoviran, ovisi o rijeci, ali u Spegri vjeruju da bi se sve trebalo dovršiti do ljeta.

Zagrepčane koji su imali priliku među prvima prijeći Savu obnovljenim mostom razveselilo je pak njegovo novo izdanje vrijedno 28 milijuna kuna. Većina je kazala da je jedva dočekala otvaranje, a i da bi tako trebalo “ušminkati” svaki most u gradu.

– Skratit će nam put na posao sigurno nekih 15 minuta. A mi biciklisti ne moramo se više s pješacima gužvati na uskim stazama Jadranskog mosta – zadovoljna je Ivka Medini, koja se jučer provozala na dva kotača od Kajzerice do okretišta.

Tomašević je nakon otvaranja mosta održao i redovnu konferenciju za novinare na kojoj je, među ostalim, govorio o prosvjedu ispred Holdinga zbog otpuštanja.

– Proces savjetovanja s radnicima bio je konstruktivan, utvrdili smo o kojem je višku riječ kako bi se Holding stabilizirao i izvukao iz dugova – kazao je Tomašević. Rekao je da je na popisu trenutačno 447 radnika te da ih je bilo i više, ali su neki već prihvatili otpremnine, a bijeli štrajk je negirao.

– Nema zastoja, sve funkcionira kako treba – kazao je. Osvrnuo se i na neslaganja s koalicijskim partnerima, odnosno kritiku SDP-a, istaknuvši da o tome ne planira s njima komunicirati putem medija nego oči u oči.

– SDP je iznio svoj stav u javnosti. Rekli su da su gradska poduzeća ingerencija vlasti. Mi smo odgovorni za njihovo funkcioniranje te se tako i ponašamo. Smanjenje broja zaposlenika u Holdingu samo je trećina ušteda koje moraju nastati ove godine. Pred upravom je zadatak da gubitke pretvori u pozitivno poslovanje kako bi se sljedeće godine mogli vratiti dugovi – rekao je Tomašević.

Bonusi za devet zaposlenika

Upitan za bonuse koje je dobilo devet zaposlenika Gradske uprave, nije odgovorio o kojim je imenima točno riječ, ali je potvrdio da su to pročelnici, njihovi zamjenici i pomoćnici.

– Kada smo došli na vlast, smanjili smo plaće svim pročelnicima, zamjenicima, pomoćnicima i posebnim savjetnicima. Tako je postignuta ušteda do 30 milijuna kuna godišnje. Potrošili smo manje od jedan posto tog iznosa višemilijunske uštede i donijeli nove prihode. Nagradili smo ih za njihov rad u iznimno teškim okolnostima u kojima smo se našli kad smo preuzeli vlast – poručio je Tomašević. Informacije o prodaji Plinare, čemu se oporba, ali i koalicijski partner Možemo! žestoko usprotivio, nije ni potvrdio ni demantirao, već je samo rekao da “traže opcije da je izvuku iz dugova”.