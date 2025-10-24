Zagrebački ZOO dobio je nove bebe: Maksimirom korača pomladak krunatih ždralova

Volijerom za afričke ptice močvarice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba otmjeno korača pomladak krunatih ždralova. Dva su se ptića, javljaju u Zoološkom vrtu, 2. rujna 2025. godine. Mama im ima 11 godina, a tata osam. Ona je u Zagreb stigla iz mađarske Budimpešte, a on iz njemačkog Neuwieda.

Ubrzo nakon njihova upoznavanja rodila se ljubav, a kako je riječ o monogamnoj vrsti, i danas su zajedno. U Zoološkom su vrtu objasnili kako funkcionira postupak parenja. Krunati ždralovi poznati su po tome što uoči parenja izvode svadbeni ples. Mužjak i ženka skaču visoko u zrak raširenih krila i pritom proizvode glasan zvuk. Zajedno se kreću ravno pa u zavojima, približavaju se i udaljavaju jedno od drugog, naginju se, izvode piruete te se nabacuju različitim materijalima. Ako se mužjak svidi ženki, ona ga glasanjem poziva na parenje. Krunati se ždralovi gnijezde na stajaćim vodama ili vrlo blizu njih. Tako se sve odigralo i u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Foto: ZOO

– Ženka je položila jaja, a nakon inkubacije koja je trajala mjesec dana, iz jaja su se izlegli ptići. Zanimljiva je činjenica da su ptići samo 12 sati nakon dolaska na svijet sposobni plivati. Idući dan počinju jesti. Naši se mladi krunati ždralovi jako lijepo razvijaju. Od paperjastih ptića brzo izrastaju u prave ptice. Dobivaju perje i rastu u visinu. Zanimljivo je promatrati i kako se mijenja njihova kruna – obilježje po kojem vrsta nosi ime – rekao je Ivan Cizelj, ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Krunati ždralovi koji u prirodi nastanjuju istočnu i južnu Afriku, na IUCN-ovu Crvenom popisu ugroženih vrsta imaju status ugrožene vrste (EN). Zagrebačke jedinke uključene su u Europski program za ugrožene vrste (EEP). Posjetitelji Zoološkog vrta obitelj krunatih ždralova mogu promotriti bez vizualnih barijera ako se u volijeri popnu na promatračnicu. Zagrebački krunati ždralovi životni prostor dijele s još nekoliko životinjskih vrsta među kojima su posebno zanimljivi marabui i dik-dikovi. U nedjelju u 10 sati u Zoološkom vrtu počinje podjela izrezbarenih bundeva životinjama. Jedna od nastambi u koju će biti unijete bundeve, je volijera za afričke ptice močvarice.