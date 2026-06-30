Od 5.859 stanova do umjetnina: Ovo je trenutačna imovina Grada Zagreba vrijedna 4 milijarde eura

Koliko zapravo vrijedi Zagreb kada se zbroje gradski stanovi, škole, vrtići, poslovni prostori, zemljišta, komunalna infrastruktura, udjeli u tvrtkama, umjetnine, oprema i novac? Odgovor se nalazi u Izvješću o stanju imovine Grada Zagreba za 2025. godinu, dokumentu koji će se idući tjedan naći pred gradskim zastupnicima. Prema podacima iz izvješća, ukupna knjigovodstvena vrijednost gradske financijske i nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2025. iznosi 3,98 milijardi eura. Najveći dio tog iznosa odnosi se na nefinancijsku imovinu, vrijednu 3,04 milijarde eura, dok financijska imovina iznosi 945,4 milijuna eura. U četiri godine vrijednost nefinancijske imovine porasla je s 2,17 milijardi eura u 2022. na više od tri milijarde eura u 2025. godini. U izvješću se navodi da je rast posljedica evidentiranja gradske imovine, ulaganja u obnovu i rekonstrukciju objekata pogođenih potresom, izgradnje novih objekata javne namjene, ali i prijenosa 1300 stanova iz Zagrebačkog holdinga u vlasništvo Grada.

U gradskoj aplikaciji za upravljanje imovinom evidentirano je 10.865 nekretnina kojima Grad upravlja kao samovlasnik te još 501 nekretnina u suvlasništvu s trećim osobama. Među njima su 1432 zemljišta, 590 zgrada, 5859 stanova, 1536 garaža i garažnih mjesta te 1448 poslovnih prostora. Samo stanovi zauzimaju više od 352 tisuće četvornih metara, dok poslovni prostori obuhvaćaju više od 210 tisuća kvadrata. Posebno se ističe Novi Jelkovec. Grad je, na temelju ugovora o kupoprodaji nekretnina, od Zagrebačkog holdinga stekao 1300 stanova u tom naselju. Uz to, u evidenciji se nalazi i 314 stanova u Podbrežju, također u vlasništvu Holdinga, kojima upravlja Grad.

Vrijednost građevinskih objekata u vlasništvu Grada iznosi 1,81 milijardu eura. Najveću vrijednost imaju stambeni objekti, 567,4 milijuna eura, zatim poslovni prostori, 300,5 milijuna eura, te objekti osnovnoškolskih ustanova, vrijedni 203,4 milijuna eura. Slijede sportski objekti, zdravstvene i socijalne ustanove, predškolski objekti, srednje škole, kulturne ustanove i uredski objekti. No izvješće pokazuje i drugu stranu upravljanja imovinom. Kod poslovnih prostora evidentirani su i oni koji se koriste bez ugovora i bez valjane pravne osnove. U dokumentu se objašnjava da je riječ o različitim situacijama: od prostora koje koriste gradski uredi i ustanove bez sklopljenog ugovora, preko državnih institucija za koje su postupci reguliranja u tijeku, do prostora čiji je status neriješen zbog imovinsko-pravnih odnosa ili su nedavno uneseni u evidenciju. U 2025. godini evidentiran je i porast takvih prostora, dok je za dio pokrenut postupak iseljenja bespravnih korisnika.

Velik dio gradske imovine još je “u pripremi”, odnosno vezan uz investicije koje su u tijeku. Vrijednost te imovine iznosi 930,5 milijuna eura, što je oko 30 posto ukupne nefinancijske imovine. Najveći iznos odnosi se na javnu rasvjetu, javne površine i ostalu komunalnu infrastrukturu, zatim na objekte predškolskih i školskih ustanova, sanaciju objekata oštećenih u potresu, objekte kulture, ceste i prometne objekte te sportske i rekreacijske objekte. Najveći portfelj investicija vodi Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, kojem se pripisuje gotovo 850 milijuna eura vrijednosti građevinskih objekata u pripremi. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade vodi investicije vrijedne 31,6 milijuna eura, a Ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost nešto više od 32 milijuna eura, a valja napomenuti kako su upravo komunalni poslovi pridodani i komunalni poslovi.

Grad je na kraju 2025. imao i 73.012 jedinica dugotrajne pokretne imovine, 22.589 jedinica sitnog inventara te 3108 umjetnina. Ukupna vrijednost pokretne imovine, sitnog inventara i umjetnina iznosi 24,74 milijuna eura. U izvješću se navodi da je porasla vrijednost računalne i komunikacijske opreme zbog projekta Digitalni Zagreb, u sklopu kojeg je nabavljena i oprema za LoRaWAN mrežu, namijenjena prikupljanju podataka iz senzorskih sustava. U gradskoj imovini evidentirano je i 45 običnih bicikala nabavljenih za potrebe djelatnika gradske uprave. Financijska imovina Grada iznosi 945,4 milijuna eura. Najveći dio čine dionice i udjeli u glavnici, vrijedni 604,1 milijun eura. Najvrjedniji je udio u Zagrebačkom holdingu, zatim u Zagrebačkom velesajmu, ZET-u i Zračnoj luci. Tijekom 2025. povećan je temeljni kapital ZET-a za 8,56 milijuna eura, a društva Morski lav za 210.630 eura.

Izvješće donosi i podatke o ustanovama kojima je Grad osnivač. U 2025. pod upravljanje Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade dodano je sedam novoizgrađenih predškolskih objekata, ukupne površine 4662 četvorna metra, te dva novoizgrađena osnovnoškolska objekta, ukupne površine 6367 četvornih metara. Grad je osnivač 117 osnovnih škola koje djeluju na 160 lokacija te 66 srednjih škola na 53 lokacije. Upravlja i s 14 učeničkih domova. Na tekuće i investicijsko održavanje dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i sportskih objekata u 2025. potrošeno je 30,32 milijuna eura. Najviše je izdvojeno za osnovne škole, 12,93 milijuna eura, zatim za dječje vrtiće 8,85 milijuna eura, srednje škole i učeničke domove 5,34 milijuna eura te sportske objekte 3,21 milijun eura. Grad je kupio i prostor za potrebe DV Botinec za 353 tisuće eura te prostor za DV Petar Pan za 4,71 milijun eura. Zanimljiv je i dio o javnim površinama. Prihodi od zakupa i korištenja površina javne namjene u 2025. iznosili su 5,41 milijun eura. Najviše je stiglo od naknada za reklamne objekte, 3,10 milijuna eura, zatim od korištenja otvorenih terasa, 1,56 milijuna eura, te od manifestacija, kioska i pokretnih naprava.