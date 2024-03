Zagrebački aerodrom objavio ljetni red letenja: Ovo je 10 novih destinacija na koje možete planirati put!

U ljetnom redu letenja 2024. koji je počeo u nedjelju, 31. ožujka, Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ) najavljuje ponudu odredišta i povezanost Zagreba s nekim novim destinacijama. Tijekom zimskog reda letenja 2023/2024 MZLZ je zabilježila 13% više putnika u odnosu na prethodnu zimu, a u 2023. ostvareno je povećanje od 8% u odnosu na predpandemijsko razdoblje.

Rezultati zimskog reda letenja 2023/2024

Ovim rezultatima u zimskom redu letenja 2023/24 doprinijeli su Irski niskotarifni zrakoplovni prijevoznik Ryanair, koji je tijekom zimske sezone povezivao Zagreb sa ukupno 19 linija, pri čemu je uveo i novo odredište, zračnu luku Lanzarote nadomak Las Palmas-a na tenerifskom otočju. Iz Zagreba se tako moglo letjeti do popularnih odmorišnih destinacija poput Malte, španjolske Malage i grčkog Paphosa.

Grčki nacionalni avioprijevoznik Aegean je nakon četverogodišnje pauze ponovno pokrenuo zimske letove produljenjem svoje sezonske linije između Zagreba i Atene, a Turski niskotarifni avioprijevoznik Pegasus Airlines je u siječnju ove godine otvorio liniju iz Zagreba do zračne luke Sabiha Gökçen u Istanbulu i to dva puta tjedno, četvrtkom i nedjeljom.

Trend rasta tijekom zimskog razdoblja podržali su i domaći zrakoplovni prijevoznik Croatia Airlines produljenjem linije između Zagreba i Mostara u zimskom redu letenja te zrakoplovne tvrtke poput Lufthanse, Qatar Airwaysa, FlyDubaia i poljskog LOTa koji su povećali svoje kapacitete češćim frekvencijama i korištenjem većih zrakoplova. Zrakoplovne kompanije Turkish Airlines, Air Serbia i KLM su nadmašile rezultate razine predpandemijskog prometa u ukupnom kapacitetu, povećavši broj sjedala prema Zagrebu za više od 50%.

10 novih destinacija i očekivani rast u 2024.

U ljetnoj sezoni 2024. MZLZ očekuje nastavak rasta prometa na bazi najava novih i povećanja kapaciteta na postojećim zrakoplovnim linijama.

Croatia Airlines u ljetnom redu letenja otvara tri nove linije iz Zagreba - Stockholm, Berlin i Tiranu. Linije prema Stockholmu i Berlinu započinju 20. i 21. svibnja u frekvenciji tri puta tjedno, dok je pokretanje linije za Tiranu predviđeno za 14. lipnja i to dva puta tjedno. Sve nove linije biti će dostupne u razdoblju do 25. listopada, odnosno do samog kraja ljetnog reda letenja.

Croatia Airlines u Zagrebu ima najveći udio prometa u odnosu na sve druge zrakoplovne prijevoznike i održava cjelogodišnje izravne linije povezujući Zagreb s najvećim čvorišnim zračnim lukama u Europi poput London Heathrowa, Charles de Gaulle u Parizu, Brusselesa, Amsterdama, Frankfurta, Minhena, Züricha, Kopenhagena, Rima, Atene i Beča, te Barcelone, Mostara, Sarajeva i Skopja. Croatia Airlines će u ljetnom redu letenja izravno povezivati Zagreb s ukupno 5 domaćih i 18 međunarodnih destinacija.

Nove linije za Španjolsku, Italiju i Francusku

Niskotarifni prijevoznik Ryanair je za ljetni red letenja u 2024. godini najavio otvaranje 5 novih linija iz Zagreba za destinacije Alicante, Gironu i Palmu de Mallorcu u Španjolskoj, Marseilles u Francuskoj i Pisu u Italiji. Sve spomenute operacije Ryanair započinje već s početkom ljetnog reda letenja, od 31. ožujka i prometovati će 2 puta tjedno. Ryanair planira ukupno 20 tjednih letova iz Zagreba tijekom 2024. čime će glavni grad Hrvatske povezivati 30 destinacija i 105 dvosmjernih letova na tjednoj bazi.

Španjolski nacionalni prijevoznik Iberia je najavio nastavak prometovanja između Zagreba i Madrida već od kraja ožujka ove godine s najavom povećanja kapaciteta za više od 50% u odnosu na 2023.

Niz drugih zrakoplovnih tvrtki je najavilo povećanje kapaciteta u Zagrebu. Turkish Airlines planira povećanje od 4 tjedna leta između Zagreba i Istanbula, čime će dva glavna grada povezivati 18 puta tjedno, dva puta dnevno, a određenim danima i do tri puta dnevno. Nizozemski KLM će letjeti između Zagreba i Amsterdama sa većim zrakoplovima, a francuski i njemački nacionalni prijevoznici Air France i Lufthansa planiraju značajno povećanje broja tjednih letova između Zagreba i Pariza, odnosno Münchena.

Zagreb također očekuje povećanje broja letova do Dubaia i Dohe. FlyDubai je najavio svakodnevne letove na liniji Zagreb-Dubai što je povećanje od 2 tjedna leta, dok katarski nacionalni prijevoznik Qatar Airways od samog početka ljetnog reda letanja planira operacije od 10 tjednih letova na liniji za Dohu, što je rast od 3 tjedna leta u odnosu na prvi dio ljetne sezone 2023.

Povratak izravne linije za Seoul

Nakon petogodišnje pauze, Zagreb će ponovno biti povezan izravnom linijom sa Seulom. Riječ je o novom zrakoplovnom prijevozniku iz Južne Koreje, T'way Air. Potrebno je istaknuti kako je upravo Zagreb prva linija T’Way Aira u Europi. T'Way Air će povezivati Seoul - Zagreb 3 puta tjedno, od 16. svibnja do 26. listopada i to zrakoplovnima tipa Airbus A330-300 ukupnog kapaciteta od 347 sjedala.

Kanadski prijevoznik Air Transat najavio je raniji početak operacija i dodatnu rotaciju na tjednoj bazi u odnosu na 2023. godinu. Zagreb i Toronto biti će povezani direktnom linijom od početka svibnja do početka listopada, a u samoj špici sezone linija će prometovati čak 4 puta tjedno na zrakoplovima tipa Airbus A330-200 ukupnog kapaciteta od 345 sjedala.

Slijedom svih navedenih najava, očekuje se kako će Zagreb u 2024. biti povezan s ukupno 66 destinacija: 6 u domaćem i 60 u međunarodnom prometu. Tijekom ljetne sezone u 2024. ukupno 20 zrakoplovnih prijevoznika će letjeti u redovnom redu letenja. To su: Aegean, Air France, Air Serbia, Air Transat, Austrian Airlines, British Airways, Croatia Airlines, Eurowings, FlyDubai, Iberia, KLM, LOT, Lufthansa, Norwegian Air, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Ryanair, Trade Air, Turkish Airlines and T’way Air.

Nagrade za kvalitetu usluga od strane putnika

Međunarodna zračna luka Zagreb kontinuirano već sedmu godinu za redom, od otvorenja novog putničkog terminala, dobiva nagrade za kvalitetu usluge. Tako je u ožujku, 2024. osvojila prestižnu ACI World nagradu Za lakoću/ugodnost u iskustvu putovanja (Easiest Airport Journey in Europe).

Posebno je značajno što je zračna luka uvrštena i u elitni klub zračnih luka – Listu izvrsnosti generalnog direktora ACI World 2023. Trenutno je takvih samo 8 zračnih luka u svijetu.