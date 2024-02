Za kratki bijeg od realnosti: Ovo su najjeftinija putovanja avionom iz hrvatskih gradova

Kratka putovanja sve su popularnija među Hrvatima, a bijeg od realnosti na nekoliko dana odmor je za dušu i tijelo. Naravno, ne želite potrošiti stotine eura na tih nekoliko dana, zato smo za vas pronašli destinacije za najjeftinija kratka putovanja iz Hrvatske. Cijene povratnih letova koje smo izdvojili nisu više od 50 eura, a i smještaj se može naći po razumnim cijenama.

Malta: Smještena u središtu Sredozemlja i s izvrsnim zračnim vezama, da ne spominjemo široku lepezu atrakcija koje su sve u neposrednoj blizini jedna drugoj, Malta je idealno mjesto za odmor za svakoga tko želi provesti nekoliko dana u raj. Bilo da se radi o avanturi, kulturi, gastronomiji ili jednostavno odmoru za kojim žudite, tamo ćete pronaći sve što vam treba. Pronašli smo direktni let s povratnim kartama iz Zagreba za 34 eura. Polazak je 1., a povratak 09. ožujka, a let traje svega 1 sat i 20 minuta.

London: Svega dva i pol sata udaljen avionom, London je idealno mjesto za nova iskustva i odmor. Glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva jedan je od najstarijih velikih svjetskih gradova - njegova povijest obuhvaća gotovo dva tisućljeća. Ova britanska metropola također je gospodarsko, prometno i kulturno središte zemlje. Povratna avionska karta za ovaj životopisni grad je 44 eura za razdoblje od 3.-11. ožujka.

Rim: Mješavina povijesnih ruševina, zadivljujuće umjetnosti i živahnog uličnog života, ova talijanska prijestolnica jedan je od najromantičnijih i najkarizmatičnijih gradova na svijetu. Stari su ga Rimljani nazivali 'Vječnim gradom' jer su vjerovali da će, bez obzira što se dogodilo u ostatku svijeta, grad Rim uvijek postojati. Povratna karta za ovaj predivan grad je 43 eura za razdoblje od 8. do 16. travnja, a polazak je iz Zagreba.

Basel: Basel je grad s povijesnim građevinama uz modernu arhitekturu. Grad gdje mlada i dinamična umjetnička scena postoji uz svjetski poznate muzeje. To je grad koji jednostavno morate doživjeti sami. Iz Zagreba možete letjeti tamo i nazad za samo 50 eura i to od 19. do 22. travnja.

Göteborg: Göteborg je prijateljski raspoložen grad na zapadnoj obali Švedske, dom živahne kulturne scene, restorana svjetske klase, održivog načina života i slikovitih otoka arhipelaga. Ovo je drugi po veličini grad u Švedskoj u kojoj možete putovati iz Zagreba uz povratni let za 34 eura koji traje dva i pol sata. Ovo se odnosi na razdoblje od 11. do 14. ožujka.

Milano: Milano, glavni grad milanske pokrajine i regije Lombardije, je vodeće financijsko središte i najprosperitetniji proizvodni i komercijalni grad Italije. Bilo u poslu ili modi, znanosti ili arhitekturi, Milano je dinamičan, energičan i ambiciozan. Ali, on je također mjesto prožeto poviješću, s desecima crkava, samostana i galerija prepunih izuzetne umjetnosti. U ovaj životopisni talijanski grad možete letjeti iz Zagreba uz povratnu kartu od samo 33 eura od 8. do 11. ožujka.

Prag: Prag je po ljepoti ravan Parizu. Njegova povijest seže daleko u prošlost. A pivo? Jedno od najboljih u Europi. Glavni grad Češke Republike smješten je u srcu Europe i glavno češko gospodarsko i kulturno središte. Grad ima bogato arhitektonsko naslijeđe koje odražava neizvjesne tokove povijesti u Češkoj i urbani život koji traje više od 1000 godina. Cijena povratnog leta iz Zadra iznosi 49 eura, a traje svega sat i pol za period od 4.-11. travnja.

Barcelona: Barcelona je grad sa širokim izborom mogućnosti za slobodno vrijeme koje vas potiču da ga uvijek iznova posjetite. S pogledom na Sredozemno more i poznata po Gaudíju i arhitekturi u stilu secesije, Barcelona je jedan od najotmjenijih gradova Europe. To je središte novih trendova u svijetu kulture, mode i kulinarstva. Šarm i sporiji ritam starog grada, avangardni ugođaj modernijih četvrti i brz ritam jednog od najposjećenijih gradova svijeta koegzistiraju u Barceloni. Iz Zadra možete pronaći povratni let po cijeni od 46 eura za odmor od 18. do 25. travnja.

Beč: Glavni grad Austrije, Beč, nudi spoj tradicije, glazbe i neodoljivog šarma. Ovo je grad koji nadahnjuje starim i novim, a barokni ulični pejzaži i carske palače postavili su pozornicu za bečka umjetnička i glazbena remek-djela uz njegovu kulturu kavana i živopisnu epikurejsku i dizajnersku scenu. Iz Zadra u ovaj primamljivi grad možete letjeti za 43 eura 21. travnja s povratkom 29. travnja, a let traje svega sat vremena.