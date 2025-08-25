Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKO PRIZNANJE

Zagrebačke sestre milosrdnice dobile ulicu u predgrađu Buenos Airesa

Foto: Facebook Hermanas De Caridad De San Vicente de Paúl
1/4
Autori: Hina, Večernji.hr
25.08.2025.
u 10:24

"Lijepo je i ponosno vidjeti tu pločicu s nazivom glavnog grada Hrvatske iz kojeg je, na poziv fra Leonarda Ruskovića, otišlo pet sestara na put za Argentinu godine 1934.", izvijestio je red punog naziva Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog – Zagreb.

Sestre milosrdnice iz Zagreba, rimokatolički ženski crkveni red, dobile su naziv ulice u predgrađu glavnog argentinskog grada Buenos Airesa gdje djeluju od 1934. godine. U predgrađu Dock Sud, gdje žive hrvatske časne sestre, održana je ceremonija prilikom koje je otkriven ulični znak s natpisom "Pje. (Pasaje) Hermanas Vicentinas de Zagreb", što se vidi u videu objavljenom na Facebook stranici tog reda.

"Lijepo je i ponosno vidjeti tu pločicu s nazivom glavnog grada Hrvatske iz kojeg je, na poziv fra Leonarda Ruskovića, otišlo pet sestara na put za Argentinu godine 1934.", izvijestio je red punog naziva Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog – Zagreb.

Red sestara milosrdnica osnovao je 1633. sv. Vinko Paulski u Parizu. Članice reda poznate su po dobrotvornom i medicinskom radu u bolnicama. "Sigurno da je naziv ulice ujedno i veliko priznanje za rad sestara koji je vidljiv kroz sve godine od njihova dolaska (u Argentinu) do danas, posebno prepoznatljiv u susretu i pomaganju najsiromašnijima, od djece do starijih", navedeno je u priopćenju reda.
Ključne riječi
Zagreb Buenos Aires ulica časne sestre

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još