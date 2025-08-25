Zagrebačke sestre milosrdnice dobile ulicu u predgrađu Buenos Airesa

Sestre milosrdnice iz Zagreba, rimokatolički ženski crkveni red, dobile su naziv ulice u predgrađu glavnog argentinskog grada Buenos Airesa gdje djeluju od 1934. godine. U predgrađu Dock Sud, gdje žive hrvatske časne sestre, održana je ceremonija prilikom koje je otkriven ulični znak s natpisom "Pje. (Pasaje) Hermanas Vicentinas de Zagreb", što se vidi u videu objavljenom na Facebook stranici tog reda.

"Lijepo je i ponosno vidjeti tu pločicu s nazivom glavnog grada Hrvatske iz kojeg je, na poziv fra Leonarda Ruskovića, otišlo pet sestara na put za Argentinu godine 1934.", izvijestio je red punog naziva Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog – Zagreb.

Red sestara milosrdnica osnovao je 1633. sv. Vinko Paulski u Parizu. Članice reda poznate su po dobrotvornom i medicinskom radu u bolnicama. "Sigurno da je naziv ulice ujedno i veliko priznanje za rad sestara koji je vidljiv kroz sve godine od njihova dolaska (u Argentinu) do danas, posebno prepoznatljiv u susretu i pomaganju najsiromašnijima, od djece do starijih", navedeno je u priopćenju reda.