U Zagrebu neki taksisti za par kilometara uzimaju i više od 100 eura, provjerili smo cijene taksija u svjetskim metropolama

Početna naknada, odnosno iznos koji taksimetar pokazuje čim sjednete u vozilo, iznosi 3 dolara, što je otprilike 2,80 eura. Nakon toga, cijena se obračunava kombinacijom prijeđene udaljenosti i vremena provedenog u vožnji, što znači da prometne gužve mogu značajno povećati konačni račun. Svakih 0,3 kilometra vožnje košta dodatnih 0,70 dolara, što cijenu po kilometru diže na otprilike 2,17 eura.
Na to treba dodati i niz doplata: vožnja u vrijeme najvećih gužvi (radnim danom od 16 do 20 sati) košta dodatnih 2,50 dolara, noćna vožnja (od 20 do 6 sati) dodatni dolar, a tu su i razne gradske i državne pristojbe. Za putnike koji dolaze zrakoplovom, vožnja od zračne luke JFK do Manhattana ima fiksnu cijenu od 70 dolara (oko 67 eura), ne uključujući cestarine i napojnice.
S druge strane Atlantika, London nudi jednako prepoznatljiv, ali i skup taksi doživljaj sa svojim legendarnim crnim taksijima ("Black Cabs"). Ulazak u prostranu kabinu ovih vozila automatski će vas koštati početnih 3,80 funti, odnosno gotovo 4,50 eura. Cjenovni model u Londonu je slojevit i ovisi o duljini putovanja.
Za prvih 16 kilometara cijena po kilometru iznosi oko 2,34 funte (približno 2,76 eura), dok se za duže relacije tarifa može i povećati. Kao i u New Yorku, noćne vožnje te vožnje tijekom vikenda i praznika podliježu višim tarifama, što znači da se račun može brzo popeti.
U Berlinu je situacija znatno drugačija zahvaljujući žestokoj konkurenciji i strogo reguliranim cijenama koje su taksi učinile pristupačnim načinom prijevoza. Početna tarifa iznosi 4,30 eura, što je nešto više od Londona, no cijena po kilometru znatno je povoljnija i strukturirana tako da potiče duže vožnje. Prva tri kilometra naplaćuju se po cijeni od 2,80 eura po kilometru, za relaciju od trećeg do sedmog kilometra cijena pada na 2,60 eura, a nakon sedmog kilometra iznosi samo 2,10 eura.
Posebna pogodnost berlinskih taksija je takozvani "Kurzstrecke", odnosno tarifa za kratke relacije. Ako zaustavite taksi na ulici i zatražite vožnju kraću od dva kilometra, platit ćete fiksni iznos od samo 6 eura. Ova opcija, koja nije dostupna pri naručivanju vozila telefonom ili aplikacijom, čini berlinski taksi izuzetno praktičnim za brze gradske transfere.
Pariz, grad svjetla, ima kompleksan i često zbunjujuć sustav taksi tarifa koji je nedavno ažuriran. Početna naknada za ulazak u vozilo iznosi 4,40 eura, a minimalna cijena bilo koje vožnje, bez obzira na udaljenost, postavljena je na 8 eura. Cijena po kilometru ovisi o dobu dana i zoni vožnje, podijeljena u tri tarife. Tarifa A, koja vrijedi u središtu Pariza radnim danom od 10 do 17 sati, iznosi 1,27 eura po kilometru.
Tarifa B, za noćne vožnje i vožnje nedjeljom unutar grada, penje se na 1,61 euro, dok Tarifa C, za prigradske zone, iznosi 1,74 eura po kilometru. Slično New Yorku, Pariz ima fiksne cijene za vožnje do zračnih luka: put od zračne luke Charles-de-Gaulle do desne obale Seine košta 56 eura, a do lijeve 65 eura.
Ako putujete na Daleki istok, pripremite se na visoke cijene u Tokiju, gradu poznatom po iznimnoj urednosti i visokim troškovima života. Početna tarifa iznosi oko 4,45 eura, no ona pokriva prva dva kilometra vožnje, nakon čega se svaki idući kilometar naplaćuje otprilike 1,95 eura. Noćne vožnje, kao i u većini gradova, donose doplatu od 20 posto.
Najveće iznenađenje dolazi iz Dubaija, gdje su cijene taksija, zahvaljujući državnoj regulaciji i niskim cijenama goriva, izrazito povoljne. Dnevna početna tarifa iznosi tek 1,25 eura, a kilometar vožnje nevjerojatnih 0,55 eura, što taksi čini jednim od najpopularnijih oblika prijevoza.