'Za 2900 eura neto želimo se vratiti iz Njemačke u Zagreb. Jesmo li ludi?'

Povratak u Hrvatsku tema je koja posljednjih godina sve češće zaokuplja iseljenike, a jedno naizgled jednostavno pitanje na Redditu izazvalo je pravu lavinu komentara. Mladi bračni par hrvatskih korijena, koji trenutačno živi u Njemačkoj, otkrio je kako ozbiljno razmišlja o preseljenju u Zagreb te zatražio savjete onih koji ondje žive. – Moj muž i ja smo Hrvati iz dijaspore i već neko vrijeme ozbiljno razmišljamo o tome da se preselimo u Zagreb. Oboje imamo posao u izgledu, zajedno bismo zarađivali oko 2.900 eura neto, nemamo djece i trebali bismo iznajmiti stan barem u početku – napisali su u objavi. Zanimalo ih je koliko danas stoji najam stana, kakvi su životni troškovi, koliko se može uštedjeti te što ih očekuje po pitanju birokracije.

Odgovori su brzo počeli stizati, a većina korisnika složila se oko jedne stvari – s tim se primanjima može živjeti pristojno, ali bez velikog luksuza. – Dvosoban stan u normalnoj četvrti ide za 900 eura minimum – procijenio je jedan korisnik, dok su drugi navodili nešto niže iznose, između 600 i 1000 eura, ovisno o lokaciji i starosti zgrade. Rasprava se povela i oko režija. Dok su neki tvrdili da mjesečni troškovi mogu doseći 200 do 250 eura, drugi su isticali da u novijim zgradama rijetko prelaze 100 eura, čak i s internetom i mobilnim pretplatama.

Posebno se istaknuo komentar korisnika koji sa suprugom živi od nešto manjih primanja. – 'Mi kao par zarađujemo nešto manje od toga. Živimo dosta dobro, možemo uštedjeti oko 500 eura mjesečno kad ne putujemo. Puno ljudi vam govori da se ne vraćate i da je 2900 sitniš, ali stvarno nije. Nećete znati dok ne probate – poručio je.Drugi su bili optimističniji. – Ja, žena i dijete s 2600 eura živimo k'o carevi i 500 eura stavljamo sa strane. Samo ja radim. Tako da vratite se – napisao je jedan korisnik.cNo bilo je i onih koji smatraju da je iznos od 2900 eura za dvoje ipak premalen za bezbrižan život u glavnom gradu. "2900 nije puno za Zagreb. Ako ste sami, može se, ali ako planirate djecu, situacija je drugačija“, upozorio je jedan komentator, dok je drugi kratko zaključio: "Nemoj u Zagreb s tim parama.“