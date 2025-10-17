Grad Zagreb objavio prijedlog liste reda prvenstva za najam stanova prema socioekonomskom statusu

Grad Zagreb objavio je Prijedlog liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam prema socioekonomskom statusu, izrađene na temelju javnog natječaja raspisanog 2. travnja ove godine, javljaju iz Uprave. Na natječaj, koji je bio otvoren do 2. svibnja, pristiglo je ukupno 1520 zahtjeva, od kojih je 1100 ocijenjeno urednima, kažu.

– Ovo je važan korak prema pravednijem sustavu stanovanja u Zagrebu. Naš je cilj osigurati da što veći broj građana, posebno onih u najtežoj situaciji, dobije pristup sigurnom i priuštivom domu. S novim gradskim projektima u Podbrežju, Svetoj Klari i Borovju, u idućim godinama značajno ćemo povećati broj gradskih stanova dostupnih za najam – istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Prijedlog liste izrađen je prema mjerilima i bodovnim kriterijima propisanima Odlukom o najmu stanova, napominju s Radićeva trga. Svi podnositelji zahtjeva imaju pravo u roku od osam dana od objave prijedloga uputiti primjedbu nadležnom gradskom uredu. Nakon njihove obrade, Grad će objaviti Konačnu listu reda prvenstva, prema kojoj će se stanovi dodjeljivati u najam.

Najmoprimci će plaćati zaštićenu najamninu u iznosu od 0,36 eura po kvadratnom metru. Stanovi će se davati u najam na razdoblje od pet godina, uz mogućnost produljenja.

Iz Grada podsjećaju kako su krajem siječnja ove godine donijeli novu Odluku o najmu stanova kao odgovor na sve izraženiju nepristupačnost tržišnog stanovanja, s ciljem omogućavanja priuštivog i pravednog stanovanja osobama i obiteljima slabijeg imovinskog stanja. Odlukom su precizno definirani kriteriji za ostvarivanje prava na najam, kažu, pri čemu se osobito vrednuje socioekonomski status kućanstava.

Ujedno, Grad trenutačno gradi zgradu od 288 stanova u Podbrežju za socijalni i priuštivi najam, koja će biti završena 2027. godine, nakon čega će uslijediti i gradnja gradskih stanova u Svetoj Klari i Borovju, napominju. Ukupno se radi o novih 1000 stanova čime će se značajno povećati portfelj stanova u gradskom vlasništvu namijenjenih za socijalni i priuštivi najam i povećati pristupačnost cijene najma stanova u Zagrebu, naglašavaju iz Uprave.