Hrvatska vojska slavi 35. rođendan uz veliki program u Zagrebu: Evo što sve očekuje posjetitelje

Povodom Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, u Zagrebu će se u subotu, 30. svibnja, održati bogat program za građane na Trgu bana Josipa Jelačića i na Jarunu. Iz MORH-a su pozvali građane da se pridruže obilježavanju Dana državnosti i 35. rođendana Hrvatske vojske, uz niz atraktivnih sadržaja, vojnih prikaza i letački program. Na Trgu bana Josipa Jelačića od 10:30 do 12 sati nastupit će Simfonijski orkestar Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitna bojna. Program će biti izveden u dva termina, u 10:30 i 11:30 sati. Glavni dio programa održat će se na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun, gdje će od 9 do 19 sati građani moći razgledati statički prikaz naoružanja, vojne opreme te borbene i neborbene tehnike Hrvatske vojske.

Za 17:30 sati predviđene su dinamične pokazne vježbe sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, dok će od 18 do 19 sati biti održan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostujućih sudionika iz partnerskih zemalja – Mađarske, Slovenije, Italije, Austrije, SAD-a i Francuske. Posjetitelje na Jarunu očekuje i podjela vojničkog graha u podne. Tijekom cijelog dana bit će organizirani edukativni, interaktivni i zabavni sadržaji za sve generacije. U HV info zoni građani će moći dobiti informacije o mogućnostima karijere u Hrvatskoj vojsci, temeljnom vojnom osposobljavanju, studijskim programima i zanimanju vojnog pilota.

Za najmlađe će u HV fan zoni biti organizirani zabavni sadržaji, uključujući maskiranje, kreativne radionice i vojni poligon na napuhavanje. Posjetitelji će također moći isprobati VR naočale i doživjeti simulaciju letenja u avionima i helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Iz MORH-a su napomenuli kako snimanje iz zraka na području Jaruna neće biti dopušteno.