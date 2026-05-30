POJAČANA BUKA IZNAD ZAGREBA

Na vodi, kopnu i u zraku: Hrvatska vojska danas na Jarunu pokazuje čime raspolaže

Zagreb: Nastup skupine "Krila Oluje" svojim letom oduševili okupljene na Jarunu
30.05.2026.
u 07:40

Nakon jučerašnjeg uvježbavanja sposobnosti, danas je na redu središnji program.

U sklopu obilježavanja Dana Oružanih snaga RH, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske i danas će se na Jarunu održati vježbovne aktivnosti Hrvatske vojske te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja. Zbog aktivnosti na tlu i u zraku može se očekivati pojačanu buku iznad Zagreba.

Nakon jučerašnjeg uvježbavanja sposobnosti, danas je na redu središnji program. Od 17.30 do 19 sati na Jarunu će se održati prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja – Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije te se očekuje pojačana buka – poručili su ranije iz MORH-a te pozvali sve da dođu na proslavu Dana državnosti na Jarunu.

Hrvatska vojska će kroz dinamične prikaze na vodi, kopnu i u zraku predstaviti vrhunsku osposobljenost i spremnost svojih pripadnika. Građani će moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja, naveli su iz MORH-a.
