Pretukli i opljačkali 39-godišnjaka u Sesvetama: Ostao bez novca, kartica, dokumenata...

Desetak minuta nakon ponoći u Sesvetama je napadnut i opljačkan 39-godišnji muškarac, a zagrebačka policija, izvijestili su, traga za nepoznatim počiniteljima. Kako su naveli, nepoznati su počinitelji uporabom tjelesne snage počinili razbojništvo nad 39-godišnjakom kojom su mu prilikom otuđili novčanik s novcem, karticama i dokumentima.

U događaju je muškarac ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina eura.