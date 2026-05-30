Tomašević položio vijence na Mirogoju: 'Hvala svim braniteljima koji su se iz Zagreba uključili u Domovinski rat'

Povodom Dana državnosti, Dana branitelja grada Zagreba i Dana grada Zagreba, gradonačelnik Tomislav Tomašević s izaslanstvom položio je vijence kod Središnjeg križa u glavnoj aleji, Spomenika Glas hrvatske žrtve – Zid boli i Središnjeg križa u Aleji hrvatskih branitelja na Mirogoju. Tomašević je s izaslanstvom vijenac položio i na Kenotaf na Krematoriju.

"Svake godine na Dan branitelja grada Zagreba i na Dan državnosti ovdje smo na Mirogoju zajedno s predstavnicima udruga hrvatskih branitelja i drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata kako bismo zahvalili svim hrvatskim braniteljima koji su iz Zagreba se uključili u Domovinski rat, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima", istaknuo je u izjavi medijima gradonačelnik Tomašević.

Rekao je da su uvijek na groblju Mirogoj i na Krematoriju na Zidu boli gdje polože vijenac, ali isto tako na centralnom Križu, u Aleji hrvatskih branitelja te na Kenotafu. Tomašević je rekao da, osim polaganja vijenaca na Mirogoju, imaju i tradiciju da u palači Dverce imaju svečani prijem za sve ratne zapovjednike vojnih postrojbi u Domovinskom ratu, a ove godine će po prvi puta - budući da je 35. obljetnica ustroja devet zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske - imati i Svečanu akademiju u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" u 17 sati.

Svečana akademija održava se u povodu Dana državnosti, 35. obljetnice ustroja devet zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja Grada Zagreba, a nazočit će joj i predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović. Gradonačelnik je najavio da će navečer, u povodu Dana državnosti, sudjelovati i na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu (HNK). Najavio je i da će se u nedjelju, na Dan grada Zagreba, 31. svibnja, u Gradskoj skupštini održati svečanost na kojoj će se dodijeliti priznanja i Nagrade Grada Zagreba.