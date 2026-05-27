Komentari
Poslušaj
MNOGI TO PRAKTICIRAJU

ZET-ovu polusatnu kartu koriste tjednima! 'Treba je poništiti, ali...'

Zagreb: Mobilna aplikacija "Moj ZET"
Josip Regovic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Ana Vrbanek
27.05.2026.
u 20:00

Jedan mu je korisnik napisao kako kartu bez obzira na to treba kupiti i poništiti jer kontrolor gleda vrijeme kada je ona "štancana"

Treba li stvarno "štancati" ZET-ovu kartu od pola sata, pitao se jedan Zagrepčanin. "Nisam od onih koji imaju ZET-ovu aplikaciju i skeniraju QR kod na vratima nego kupujem, pretpostavljam kao i dosta vas, polusatne. Polusatnu ne štancam nego ju držim u novčaniku dok ne dođe kontrola. To je nekad tri dana, nekad tri tjedna, a nekad i tri mjeseca. Kad ju kontrolor skenira ona je poništena", napisao je na društvenoj mreži Reddit.

"Zanima me zašto štancati polusatnu na ulazu u tramvaj i baciti je nakon vožnje kada je ona tehnički gledano poništena tek kada ju kontrolor skenira", upitao se Zagrepčanin. Jedan mu je korisnik napisao kako kartu bez obzira na to treba kupiti i poništiti jer kontrolor gleda vrijeme kada je ona "štancana".

"Zato što imaš kontrolora koji gledaju kad/ako si je štancao i ako nije u zadnjih pola sata, može ti naplatiti kaznu", odgovorio je korisnik. Netko je napisao kako situacija ovisi o kontroloru. "Neki kontrolori gledaju vrijeme kada je karta štancana, a neki ne. Kod ovih koji samo skeniraju barkod takva je karta valjanja, dok kod ovih koji gledaju vrijeme, nije", kazao je korisnik. Drugi je, pak, korisnik istaknuo kako kartu uvijek "treba poništiti, ali se kontrolorima neda svađati zbog toga."

SM
siki_miki
21:05 27.05.2026.

Ozbiljno? Ako nije ponistena, to je svercanje.

