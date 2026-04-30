PROMIJENIO SE ODNOS

Zagreb i tužna brojka 743: Sve više ljudi traži ovakav oproštaj od ljubimca

Foto: Spomengaj gradsko groblje i krematorij za kućne ljubimce
1/3
Autor
Ana Vrbanek
30.04.2026.
u 15:30

– Kada je Spomengaj prije sedam godina počeo s radom, građani su se tek upoznavali s mogućnostima koje im ovdje stoje na raspolaganju – istaknuo je voditelj Spomengaja Tomislav Baća.

Raste briga Zagrepčana za kućne ljubimce, a to je vidljivo i u trenucima kada se građani opraštaju od voljenih životinja. U tim se situacijama sve češće kontaktira Spomengaj, groblje i krematorij za kućne ljubimce u Zagrebu, kazali su voditelji.

Svake se godine sve veći broj građana obraća Spomengaju. Prošle je godine Spomengaj zaprimio 743 tijela životinja. – Kada je Spomengaj prije sedam godina počeo s radom, građani su se tek upoznavali s mogućnostima koje im ovdje stoje na raspolaganju. Broj naših korisnika prošle godine pokazuje da su se vremena promijenila. Promijenio se odnos ljudi prema ljubimcima. Mnogi su snažno povezani sa svojim ljubimcima, a fizički prekid te emocionalne veze donosi im veliku tugu – istaknuo je voditelj Spomengaja Tomislav Baća.

Dodao je kako danas vlasnici voljeno biće žele ispratiti na dostojanstven i formalan način te znati gdje mu ostaju posmrtni ostatci. Najviše građana u Spomengaju naručuje pojedinačnu kremaciju ljubimca koja je prošle godine zatražena u 693 slučaja. – Većina građana preuzela je pepeo ljubimca u urni. Na groblju smo imali i 50 ukopa tijela ljubimaca i urni s pepelom – rekao je Baća.

Osim toga, raste i potražnja građana i za drugim uslugama Spomengaja poput prijevoza tijela ljubimca ili organizacije njegova ispraćaja koji se organizira u dvorani ili paviljonu na otvorenom. Vlasnici koji pepeo ljubimca žele držati u svojoj blizini, odlučuju se za posebne, ručno izrađene urne ili one s imenom ljubimca. Neki, pak, žele imati osjećaj da im voljeni ljubimac zauvijek bude blizu pa naručuju i s njime povezan nakit, istaknuo je Baća.
Komentara 1

HO
Hortensija
16:19 30.04.2026.

To dokazuje kulturu ljudi. Divno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

