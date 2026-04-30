Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VAŽNE SU

Sjećate se one skupine za 'revitalizaciju grada'? Tomašević objasnio da ih ima na desetke, otkrio i tko ih vodi

Goran Stanzl/PIXSELL
Autori: Mateja Šobak, Ana Vrbanek
30.04.2026.
u 12:14

Podsjetimo, nova Radna skupina za koordinaciju aktivnosti revitalizacije grada bavit će se pitanjima poput uklanjanja grafita s pročelja, obnove zgrada te učinkovitosti sanacije pješačkih površina, pločnika i trgova.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je osnivanje nove Radne skupine za koordinaciju aktivnosti revitalizacije grada, o kojoj smo pisali prije dva dana, istaknuvši da je riječ o modelu koji Grad već koristi.

– Imamo niz radnih skupina koje osnivamo kako bi se rješavali problemi. Neke vodim ja osobno, primjerice za sportsku infrastrukturu ili gospodarenje otpadom – rekao je, dodajući da se takve skupine formiraju za najvažnije gradske izazove te ih vode ili on ili njegovi zamjenici. Posebno je istaknuo upravo revitalizaciju povijesne jezgre kao jedno od prioritetnih područja.

– Tu govorimo o stanju fasada, ali i o problemu s izvođačima kojih nemamo dovoljno – kazao je pa dodao kako u Gradu trenutačno djeluje nekoliko desetaka takvih tijela.

Podsjetimo, nova Radna skupina za koordinaciju aktivnosti revitalizacije grada bavit će se pitanjima poput uklanjanja grafita s pročelja, obnove zgrada te učinkovitosti sanacije pješačkih površina, pločnika i trgova. Glavni zadatak joj je koordinacija između različitih gradskih ureda u poslovima vezanim uz revitalizaciju.

Na čelu skupine nalazi se zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, a među članovima su i dogradonačelnica Danijela Dolenec, pročelnica za kulturnu baštinu i prirodu Lana Križaj, glasnogovornica Grada Dinka Živalj te gradska zastupnica Marina Ivandić, uz niz predstavnika gradskih ureda.

Kako se navodi u obrazloženju njena osnivanja, skupina je osnovana s ciljem "sustavnog praćenja provedbe mjera uređenja i obnove urbanog prostora na području Grada Zagreba te sagledavanja mogućnosti njihova unaprjeđenja kroz provedbu postojećih programa i aktivnosti".
Ključne riječi
Tomislav Tomašević Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
12:18 30.04.2026.

Teško uhljebništvo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!