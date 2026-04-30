Sjećate se one skupine za 'revitalizaciju grada'? Tomašević objasnio da ih ima na desetke, otkrio i tko ih vodi

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je osnivanje nove Radne skupine za koordinaciju aktivnosti revitalizacije grada, o kojoj smo pisali prije dva dana, istaknuvši da je riječ o modelu koji Grad već koristi.

– Imamo niz radnih skupina koje osnivamo kako bi se rješavali problemi. Neke vodim ja osobno, primjerice za sportsku infrastrukturu ili gospodarenje otpadom – rekao je, dodajući da se takve skupine formiraju za najvažnije gradske izazove te ih vode ili on ili njegovi zamjenici. Posebno je istaknuo upravo revitalizaciju povijesne jezgre kao jedno od prioritetnih područja.

– Tu govorimo o stanju fasada, ali i o problemu s izvođačima kojih nemamo dovoljno – kazao je pa dodao kako u Gradu trenutačno djeluje nekoliko desetaka takvih tijela.

Podsjetimo, nova Radna skupina za koordinaciju aktivnosti revitalizacije grada bavit će se pitanjima poput uklanjanja grafita s pročelja, obnove zgrada te učinkovitosti sanacije pješačkih površina, pločnika i trgova. Glavni zadatak joj je koordinacija između različitih gradskih ureda u poslovima vezanim uz revitalizaciju.

Na čelu skupine nalazi se zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, a među članovima su i dogradonačelnica Danijela Dolenec, pročelnica za kulturnu baštinu i prirodu Lana Križaj, glasnogovornica Grada Dinka Živalj te gradska zastupnica Marina Ivandić, uz niz predstavnika gradskih ureda.

Kako se navodi u obrazloženju njena osnivanja, skupina je osnovana s ciljem "sustavnog praćenja provedbe mjera uređenja i obnove urbanog prostora na području Grada Zagreba te sagledavanja mogućnosti njihova unaprjeđenja kroz provedbu postojećih programa i aktivnosti".