'Bit će da je prazan'

VIDEO Nećete vjerovati kamo se zaputio Bajsom! Kofer stavio u košaricu, a 'pao je samo jednom'

Zagreb: Mnogi su građani odlučili toplo poslijepodne provesti na jezeru Jarun
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.04.2026.
u 14:00

Iz Sindikata biciklista odlučili su pokazati kako izgleda odlazak na aerodrom bez automobila. Kako su objavili na Facebooku, kofer su pričvrstili na bicikl i krenuli prema aerodromu, no vožnja nije prošla bez problema.

Neobična scena s rute prema Zračnoj luci Franjo Tuđman izazvala je pažnju na društvenim mrežama. Netko se na svoj let zaputio na Bajsu, na koji je čak stao i kofer. Upravo su tako iz Sindikata biciklista odlučili pokazati kako izgleda odlazak na aerodrom bez automobila. Kako su objavili na Facebooku, kofer su pričvrstili na bicikl i krenuli prema aerodromu, no vožnja nije prošla bez problema.

– Kofer je pao samo jednom, na visokom rubnjaku – napisali su, uz poruku upućenu Gradu: – Trebamo staze bez rubnjaka. Njihova objava brzo je potaknula reakcije građana. U komentarima se razvila rasprava o kvaliteti infrastrukture, ali i ponešto ironije. – Kad smo već kod aerodroma, treba spomenuti “remek-djelo” biciklističkog rješenja čvora Kosnica koje, kako kažu, i danas “pohode” stranci u potrazi za idejama – napisao je jedan korisnik. Drugi su pitali kojom se rutom uopće može doći do aerodroma biciklom, dok su neki komentirali i samu izvedbu prijevoza prtljage. – Kako ovaj kufer uopće stane u tu malu košaru? Bit će da je prazan, inače ne bi izdržao ni sto metara – našalio se jedan komentator.

