Tomašević otkrio zašto cijene najma stanova u Zagrebu ne padaju: 'Zato priuštivi najam'

Grad Zagreb pokrenuo je drugi natječaj za priuštivi najam stanova, nakon što je već ranije bio raspisan natječaj za socijalni najam. Kako je objasnio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, riječ je o modelu koji je prvi put uveden u skladu s politikama koje je gradska vlast ranije zagovarala. Priuštivi najam namijenjen je građanima s primanjima između 58 i 100 posto prosječne zagrebačke plaće, koja iznosi 1578 eura neto. - Tko god ima ispod toga, može se prijaviti za priuštivi najam, a ako je ispod 50 posto prihoda, onda za socijalni najam - pojasnio je. Taj se prag odnosi na samačka kućanstva, dok za višečlana vrijedi kriterij do 80 posto prosječne plaće po članu kućanstva.



Grad paralelno širi fond stanova u svom vlasništvu, objašnjava Tomašević, koji ističe da je donesena odluka da se gradski stanovi više ne prodaju. - Gradimo nove stanove, fond u vlasništvu grada smo prestali prodavati - rekao je, dodajući da je u Podbrežju u planu oko 1000 novih stanova, dok se projekti razvijaju i u Svetoj Klari i Borovju. Visina najamnine određivat će se ovisno o veličini kućanstva, a iz Grada naglašavaju da će te cijene biti znatno niže od tržišnih. Stanovi će se dodjeljivati putem rang-liste. Govoreći o stanju na tržištu, Tomašević je upozorio na velik broj neiskorištenih nekretnina. - U Zagrebu je 55.000 praznih stanova koji se ne koriste ni za što, oni su investicija, štednja ili špekulacija. To je sigurno razlog zašto rastu cijene najmova i dok se ovakvi trendovi nastave, to se neće promijeniti - zaključio je.