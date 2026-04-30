Grad Zagreb podijelio stipendije za mlade s invaliditetom: 'Najveće su od svih gradova u Hrvatskoj'

U četvrtka, 30. travnja, s početkom 11 sati, u zgradi gradske uprave na Trgu Stjepana Radića, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovnu konferenciju za medije. Nakon toga gradonačelnik Tomašević je u auli gradske uprave uručio stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima s invaliditetom za školsku i akademsku godinu 2025./2026.

– Ove godine dodjeljujemo ukupno 171 stipendiju za osobe s invaliditetom, od toga 101 stipendiju učenicima srednjih škola i 70 stipendija studentima i studenticama s invaliditetom. Broj stipendija povećali smo za četvrtinu, za 25 posto. Prošle godine ih je bilo 137 – kazao je Tomašević.

U ove četiri godine cijelo se vrijeme povećava broj stipendija, istaknuo je Tomašević. – Kada smo preuzeli upravljanje gradom tad su bile dodijeljene 103 stipendije – kazao je. Dodao je kako je posebno ponosan na iznos stipendija Grada Zagreba te da će Grad uvijek izdvajati novac za ovu skupinu. – Na ono na što sam posebno ponosan je to što su stipendije Grada Zagreba najveće od svih gradova u Hrvatskoj. Po iznosu koji se dobiva mjesečno to su najveće stipendije. Mjesečna stipendija za učenike iznosi 380 eura, a 520 eura mjesečno za studente – kazao je.