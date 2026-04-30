PRAZNIK RADA

Sve spremno za feštu u Maksimiru: Grah, 30.000 štrukli i upozorenje građanima

Zagreb: Proslava Međunarodnog praznika rada na Maksimiru
Neva Zganec/PIXSELL
Autori: Mateja Šobak, Ana Vrbanek
30.04.2026.
u 12:07

Program obilježavanja održavat će se na nekoliko pozornica, dodao je, a među izvođačima je i Vesna Pisarović.

Uoči Praznika rada, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je tradicionalno obilježavanje 1. svibnja u Maksimiru, uz bogat program i veliku podjelu hrane za građane.

– Sutra je Prvi maj, opet ćemo ga obilježiti u Maksimiru – poručio je, istaknuvši da su uoči proslave provedene važne sanacije nakon velike oluje koja je pogodila grad. – Želim zahvaliti službama jer raščistila se barem južna strana Maksimira od oluje u kojoj je zabilježena najveća brzina udara vjetra u povijesti mjerenja u Zagrebu, dok je sama oluja trajala 30 sati – rekao je.

Naglasio je kako je Park Maksimir pretrpio dosad najveću štetu. – U Maksimiru je bila najveća šteta u povijesti, više od 3700 stabala potpuno je uništeno - kazao je, dodajući da sanacija još nije završena. – Na sjevernoj strani još će ona trajati pa molimo građane da zasad ne idu tamo – kazao je gradonačelnik.

Program obilježavanja održavat će se na nekoliko pozornica, dodao je, a među izvođačima je i Vesna Pisarović. Za hranu će se pobrinuti Dobri dom, koji priprema velike količine tradicionalnih jela. – Nešto manje od 40 tisuća porcija graha se očekuje, kao i oko 30 tisuća štrukli sa sirom – kazao je danas Tomašević.
