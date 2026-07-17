Skupina maloljetnika stvara probleme u zagrebačkom kvartu, traži se hitna reakcija

U zagrebačkoj Sigečici posljednjih se dana zaredali su incidenti zbog kojih su se oglasili iz Mjesnog odbora. Tvrde da skupine maloljetnika oštećuju tuđu imovinu i narušavaju javni red i mir, a od nadležnih službi već su zatražili pojačan policijski nadzor. Građane pozivaju da svaki incident odmah prijave policiji. Iz Mjesnog odbora Sigečica priopćili su kako ih zabrinjavaju učestali incidenti koji posljednjih dana narušavaju osjećaj sigurnosti među stanovnicima kvarta.

– Upoznati smo sa situacijom u kojoj skupine maloljetnika oštećuju tuđu imovinu i narušavaju javni red i mir. Molimo sve građane da svaki takav događaj odmah prijave policiji i zatraže izlazak policijskih službenika na mjesto događaja. Svaka prijava je važna jer doprinosi evidentiranju problema i omogućuje poduzimanje daljnjih mjera – poručili su. Dodaju kako je Vijeće Mjesnog odbora od nadležnih službi već zatražilo pojačan nadzor na području Sigečice te će, ističu, nastaviti inzistirati na njegovu provođenju kako bi se povećala sigurnost svih stanovnika. Građanima savjetuju da ne ulaze u sukobe s počiniteljima, nego da incidente prijave policiji te, ako je to moguće i sigurno, zabilježe vrijeme, mjesto i druge informacije koje bi mogle pomoći u postupanju.

U komentarima ispod objave javili su se i stanovnici kvarta. Jedna građanka tvrdi kako se od početka godine skupine mlađih osoba okupljaju iza pekare i trgovine. Navodi i da je bilo zvonjenja na portafone u Korčulanskoj ulici, zbog čega smatra da ista skupina već dulje vrijeme obilazi kvart. Pozvala je Mjesni odbor da omogući anonimne komentare kako bi građani lakše podijelili fotografije ili dojave o sumnjivim događajima. O navodima o učestalim incidentima i mogućim prijavljenim slučajevima poslali smo upit zagrebačkoj policiji. Odgovor ćemo objaviti čim ga zaprimimo.