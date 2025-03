Vrijeme je za četvrto izdanje Fuckup Nights Zagreb: Svoje priče ispričat će četiri iznimno uspješne dame

Najležerniji business događaj na Zagrebačkoj event sceni - Fuckup Nights Zagreb, nakon siječanjske full muške postave u epizodi "Sje** muški", predstavlja all ladys stranu fuckupa kroz event "Girls Just Wanna Have Fun". O tome da griješiti nije ni problem ni sramota, već potpuno prirodan dio procesa rasta i razvoja, svojim pričama svjedočit će i dokazati četiri iznimno uspješne dame. Kako i priliči svakom FuN eventu bit će šareno, raznoliko, zabavno i edukativno, a na pozornicu Metropolis kluba, 18.3. od 18.30, stižu žena od riječi, žena od slatkog, žena od medija i žena od inovacija.

"Prava je privilegija imati priliku na jednoj pozornici svjedočiti kako čak četiri žene vrlo detaljno pričaju o tome kako su ipak nešto u životu fuckupale. Da i ljepšem rodu se omakne, pa ako one nemaju problem s time stvarno više nema nikakvih razloga za bespotrebna uzrujavanja", poručuju organizatori.

FuN vol. 4 playlistu inspirativnih pokušaja koji završavaju fuckupom donose:

Ivana Bodrožić , autorica nagrađivanih i prevođenih zbirki poezije, romana i zbirke priča, među ostalima: Sinovi, kćeri, Prvi korak u tamu i Hotel Zagorje. Djela su joj prevedena na petnaestak stranih jezika, a za svoj književni rad nagrađena je brojnim uglednim domaćim i inozemnim nagradama.

suosnivačica brenda Croccantino i vlasnica obrta TIM Antunović. Na temeljima obiteljskog obrta pokrenula je artizansku slastičarnicu Croccantino, s Pelješca seli biznis u Zagreb te osvaja titulu "HIT proizvoda" u sklopu projekta "Startaj Hrvatsku", postaje najpoznatiji brend artizanskog sladoleda koji možeš nabaviti u preko 130 trgovina. Izabela Vrtar , vlasnica medijske agencije The Edit, specijalizirane za PR, medijski konzalting i kreiranje premium medijskih proizvoda. Kroz 20 godina iskustva, dio je raznih medijskih priča kao što su Sensa, Adria Luxury Society, poslovno-lifestyle platforme PD Code u sklopu Poslovnog dnevnika, a možete je vidjeti i u tv-rubrici "Pitanje stila s Izabelom" na HTV-u. Također, članica je udruge Lead.You, koja okuplja vodeće hrvatske poslovne liderice s ciljem jačanja vidljivosti žena na rukovodećim pozicijama i poticanja dijaloga o snazi ženskog liderstva.

Vrhunska, all lady FuN ekipa, ne bi bila potpuna bez jedne snažne i odvažne moderatorice kao što je naša Mirna Zidarić. Iako je po struci pravnica, svi je znamo kao dugogodišnju novinarku Sportske redakcije HRT-a. Izvještavala je s brojnih sportskih natjecanja, no posebno mjesto u karijeri i srcu zauzimaju ona s Olimpijskih igara u Ateni, Pekingu i Londonu. Uskoro ćemo imati prilike vidjeti je u nekim novim ulogama, a ovoj u sklopu Fuckup Nights Zagreb eventa posebno se veselimo.

Kako izgleda FuN event?

U jednoj opuštenoj večeri u klubu na pozornici se izmjeni tri do četiri govornika. Svaki s publikom dijeli svoju poslovnu ili osobnu priču koja je krenula kao genijalna ideja, izgledala apsolutno obećavajuće, ali završila epskim fuckupom. Posao koji se srušio, zapalio ili jednostavno propao, ugovor o partnerstvu koji je završio prevarom, proizvod koji se morao povući, samo su djelić raspona tema koje imate prilike slušati na ovim eventima.

Naravno, FuN priče ne veličaju pogreške, već ih samo žele priznati kao normalan, sastavni dio svakog uspjeha i dijeliti ih, u ime napretka, kako bismo iz njih učili i ne ponovili ih.

Fuckup Nights ideja i filozofija

Iza svake uspješne poslovne priče stoji pregršt pogrešaka koje su se jednostavno morale dogoditi kako bismo nešto vrijedno naučili i upravo nas te informacije i odluke čine ovakvima kakvi smo danas. O tim manje ugodnim, a presudnim iskustvima se rijetko priča… pa evo FuN je tu da to promijeni.

"Želimo afirmirati kulturu u kojoj se potiču pokušaji, prihvaćaju greške i podržavaju uspjesi pri čemu kroz prenošenje priča o fuckupima omogućujemo zajednici da neke greške ipak uspiju izbjeći", kažu organizatori.

Koliko je fuckup prirodan i normalan na svačijem karijernom putu najbolje govori činjenica da je ovo globalan pokret koji je prisutan u 270 gradova i 66 zemalja te je najbrže rastuća zajednica za inovatore i kreatore.

