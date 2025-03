Popularnoj zagrebačkoj atrakciji prijeti iseljenje s Velesajma: 'To bi nam bio kraj'

U uređenje, održavanje i opremanje staza i bolida tijekom posljednjih 12 godina uložili su, kažu, gotovo milijun eura, jedini u regiji imaju dječju ligu i akademiju, godišnje bilježe više od 100.000 amaterskih vožnji, a njihovi mali korisnici sudjeluju i na svjetskom prvenstvu. No, priča o Karting Areni Zagreb, koja je, napominju suvlasnici Mitja Šafar i Zvonko Zemljić, i jedina u metropoli, mogla bi biti privedena kraju.

Paviljon bi uredili za padel

Nakon što su izgubili na natječaju za zakup 35. paviljona Velesajma, naime, prijeti im preseljenje. Suvlasnici pak optužuju Velesajam za nepoštivanje ugovora o zakupu i nezakonite postupke u provođenju natječaja, a protiv deložacije bore se i peticijom. Podnijeli su, ističu, i tužbe protiv Velesajma, a i kaznenu prijavu protiv njegove direktorice Renate Suše.



– Karting Arenu imamo u 35. paviljonu, a u 36. je Amazinga, kojom također upravljamo. Na temelju ugovora o zakupu za ta dva paviljona podigli smo kredite vrijedne tri milijuna eura i novac uložili u renovaciju i opremanje prostora koji se doslovce raspadao. Na obje lokacije, uključujući studente, radi 230 ljudi, a samo u Karting Areni njih 60. Ugovor je bio potpisan na pet godina, plus još pet za obje lokacije, no na Velesajmu su našli pravnu rupu prema kojoj ga oni mogu, ali ne moraju produljiti. Prisilili su nas da se javimo na natječaj za oba paviljona, za Amazingu smo pobijedili, a za Karting Arenu izgubili, iako smo ponudili dva i pol puta više od dosadašnjeg iznosa. A budemo li se morali iseliti, ne vidimo mogućnost da priču uspješno nastavimo bilo gdje drugdje i to bi značilo kraj ne samo za Karting Arenu, već i djelatnike – kažu nam Šafar i Zemljić.



Protiv iseljenja bore se i pravnim osporavanjem natječaja, a nije im jasno, dodaju, kako je moguće da je na njemu tvrtka koja je tek osnovana uspjela "iskeširati" iznos za zakup. – Naš odvjetnički tim smatra da je ponuda konkurenata nezakonita i nepotpuna. Zatražili smo privremenu mjeru da se zaustavi selidba dok se ne donese presuda u sporovima koje vodimo, a dok odluka ne dođe, želimo upoznati javnost s onim što se događa. Novi bi zakupci u prostoru uredili centar za padel, a takav već postoji u Zagrebu – ističe Zemljić.



U tvrtki Spectre Grupa International, koja je dobila zakup 35. paviljona, nisu htjeli mnogo komentirati. – Sve mi je to smiješno. Javili smo se na natječaj, ponudili dvostruko više novca i pobijedili. Firma je nova, ali to nije važno, a ne znam kad ćemo se useliti u prostor – rekao je vlasnik Goran Vujaklija.



Stvar je čista, suvlasnici Karting Arene Zagreb izgubili su na natječaju od tvrtke koja je za zakup ponudila više, kažu i na Velesajmu. Navode da je tvrtka Sportkart, iza koje stoje suvlasnici Karting Arene, za korištenje 35. paviljona ponudila 13.519,47 eura mjesečno, a konkurent 21.909,99. – U petogodišnjoj vrijednosti ugovora, odabrani ponuđač će uplatiti 503.000 eura više od drugorangiranog – naglašavaju. Na ime jamčevine i pologa, dodaju, uplatio je 147.892 eura, a prostor planira urediti za padel. – Prvi će put Velesajam i grad u ponudi imati zatvorene terene za pickleball. Prethodno je za zakup bilo objavljeno čak pet natječaja, a Sportkart se nije javio niti na jedan. Javili su se na šesti, ali ponuda je bila značajno niža od odabrane. Sportkart je objavio prigovor na ponudu odabranog natjecatelja i svi navodi su provjereni. Između ostalog, od Sportkata su traženi dokazi da argumentiraju svoje tvrdnje, ali nisu dostavljeni – poručuju.



Osvrnuli su se i na problematiku oko ugovora s tvrtkom Sportkart, ističući da je ona na natječaju 2013. dobila prostor na pet godina, i to po cijeni od 4645 eura mjesečno, odnosno 1,06 po kvadratu. Potom je 2018., kažu, ugovor produljen za pet godina te je istekao 2023. – Iseljenje nelegalnog korisnika provodi se pak temeljem pravomoćnih sudskih presuda – napominju. Citiraju pritom i dio presude u kojoj piše da se nakon 22. prosinca 2018., kad je došlo do izmjena zakona, ugovori o zakupu prostora u vlasništvu države, grada ili općine mogu sklopiti isključivo temeljem provedenog javnog natječaja. "U protivnom, ugovori su ništetni. Na sklopljeni ugovor primjenjivale su se odredbe važećeg Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Međutim, prestao je važiti 26. studenoga 2023. Sklapanje novog ugovora na temelju odredbe zakona koja je prestala važiti 22. prosinca 2018. nije moguće. Slijedom toga, pravilno je tužiteljev zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu odbijen kao neosnovan", navodi se u presudi.



Pitanje (ne)legalnog korištenja

Slučaj je jučer komentirao i gradonačelnik Tomislav Tomašević. – Riječ je o nelegalnom korisniku, koji od 2023. nema važeći ugovor, a sada se žale na situaciju gdje su izgubili na natječaju. Postoje pravni lijekovi, mogu se žaliti – rekao je.



No, suvlasnici Karting Arene tvrde da u 35. paviljonu nisu ilegalno. – Prvi smo ugovor potpisali 2013., a drugi 2018. U njemu stoji da će zakupodavac, ako se pridržavamo obveza, nakon proteka pet godina ponuditi novi ugovor na isto razdoblje. Kako nam nije ponuđeno produljenje, formalno smo u paviljonu bez "pravnog temelja". No, i dalje svakog mjeseca plaćamo račune i režijske troškove. Netočno je da smo u prostoru ilegalno i zato što imamo pravni status posjednika. Velesajam je pokrenuo postupak da nam se taj status oduzme, no bili bismo uistinu nelegalno u paviljonu tek kada bi sud odredio rok za iseljenje, a mi ga prekoračili. A taj rok sud još nije odredio – kaže Šafar.

Foto: Karting Arena Zagreb

Iz tvrtke su dodatno objasnili zašto se nisu javili na natječaje za paviljon 35 u 2024. godini. – Smatrali smo da ćemo sa Zagrebačkim Velesajmom ili Gradom Zagrebom postići dogovor o poštivanju ugovora, koji je prema jasno definiranim uvjetima trebao biti produžen do 2028. godine. Budući da je Zagrebački Velesajam odbio poštivati ugovor te Grad Zagreb nije reagirao na naše molbe, podnijeli smo tužbu kako bismo dokazali da ugovor mora biti ispoštovan. Taj sudski postupak još nije pravomoćno riješen.

Smatramo da je stavljanje prostora na natječaj dok postoji ugovorna obveza produljenja istog neprihvatljivo i pravno upitno, tim više što je zbog navedenog sudski postupak u tijeku. Na natječaj smo se prijavili tek krajem 2024., kada je postalo jasno da nas Zagrebački Velesajam planira iseliti pod svaku cijenu, ne želeći čekati sudsku odluku.

– U medijskim istupima spomenuto je kako je padel centar ponudio veću cijenu najamnine. Međutim, pitanje doprinosi li taj model poslovanja javnim financijama više ili manje od postojećeg modela Karting Arene Zagreb daleko je važnije. Za razliku od kompleksnih sportova poput kartinga, koji zapošljava 55 ljudi i ima značajan utjecaj na zajednicu, padel centri diljem svijeta često posluju s minimalnim brojem zaposlenika. U većini slučajeva, članovi sami dolaze, igraju i odlaze, bez značajnog doprinosa javnim financijama osim kroz plaćanje najamnine.

Javne financije su zbog manjih uplata doprinosa, prireza, poreza i PDV-a u 5 godina oštećene za gotovo 850.000 EUR ako se karting – radno intenzivna djelatnost – zamijeni djelatnošću koja zapošljava minimalan broj ljudi – istaknuli su.