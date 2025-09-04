Vodič za prvi Zagrebački muzejski vikend, evo što vas očekuje u muzejima, palačama i ulicama grada

Zagrebački muzeji i kulturne institucije od danas do nedjelje otvaraju vrata građanima i posjetiteljima u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda (MUV). Manifestacija koja se održava četvrti put donosi više od 60 besplatnih programa na lokacijama diljem grada – od stalnih postava i izložbi do radionica, kulturnih šetnji, koncerata i druženja na otvorenom. Program počinje u večeras u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, svečanim otvorenjem uz koncert popularne grupe Pocket Palma i atraktivne svjetlosne efekte Tesline zavojnice. Isti dan posjetitelji mogu razgledati stalni postav muzeja te obići izložbe u Muzeju grada Zagreba, gdje je na rasporedu “Vremeplov: Gradec u srednjem vijeku”, i na Jezuitskom trgu, gdje se otvara izložba “Restekove zagrebačke šetnje”.

Petak donosi bogat edukativni i zabavni sadržaj. U Etnografskom muzeju održava se radionica “Vavrina kištra plišanaca”, a tu su i autorsko vodstvo izložbom “Intimni prostori svakodnevice”, diskurzivni program “Suvremeni dizajn radne odjeće za zagrebačke hotele” i “Tajne muzejske čuvaonice” u Kačićevoj ulici. Poseban dodatak je radionica “Ispeci pa reci” u Hrvatskom školskom muzeju, inspirirana Kviskotekom. Petak poslijepodne donosi i stručno vodstvo kroz Umjetnički paviljon, koje posjetiteljima otkriva sve faze obnove nakon potresa. Dan završava u dvorištu Etnografskog muzeja uz “Piknik iza zida”, gastronomsko druženje uz okuse tradicije i suvremenih trendova, koje vodi mladi TikToker Igor Jadan.

Kroz cijeli vikend ističe se i interaktivna tura "Šetnja Zagrebom dok ga još ni bilo“, u organizaciji Arheološkog muzeja. Od Zrinjevca do Kaptola posjetitelji će moći “susresti” Rimljane i cara Dioklecijana. Poseban doživljaj nudi i Tehnički muzej Nikola Tesla sa svojim modelom rudnika, dugačkim više od 300 metara i dubokim šest metara koga možete, također, razgledati uz stručno vodstvo. Subota u Muzeju Prigorja u Sesvetama započinje s programom “Doručak na travi”, uz tradicijski obrok i priče gastro-kazivača Darka Židaka. Od 9 do 14 sati održava se radionica “Kaptolska kurija M 1:150”, a u 9:30 slijedi “Jankićeva šetnja”, kulturna tura kroz Sesvete pod vodstvom Damira Fofića. U 10 sati u Muzeju grada Zagreba počinje razgovor “Grafiti – forma ili sadržaj?”, o transformaciji grafita od bunta do umjetnosti.

Istodobno, u Branimirovoj ulici održava se i "Industrijski Zagreb – urbana tura Branimirovom“, koju vodi kustosica Kosjenka Laszlo Klemar iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Šetnja otkriva industrijsku prošlost ulice. U 11 sati u Sesvetama slijedi i program “Artisti i trikovi”. Poslijepodne i večer donose nastavak šetnji i radionica, a istoga dana i u nedjelju posjetitelji mogu sudjelovati u vodstvu "Vremeplov: Zagrebački gradonačelnici“ u Muzeju grada Zagreba, koje vodi kustos Leon Palić i donosi zanimljivosti o gradonačelnicima od Janka Kamaufa do Većeslava Holjevca.

Nedjelja započinje posebnim programom "Art & Breakfast: Kvakači u palači“ u Palači Gvozdanović, u sklopu Muzeja za umjetnost i obrt. Posjetitelji mogu uživati u doručku, glazbi DJ-eva Lucky Lua, Zaoa i Stankoffa te kreativnoj radionici kiparice Maje Šimunović, u kojoj nastaje velika maskota kluba Kvak. Istoga dana u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju održava se radionica „Izrada planeta i nebeskih tijela 3D“, u kojoj djeca kroz igru i virtualno modeliranje stvaraju vlastite planete i satelite te otkrivaju osnove astronomije i gravitacije. Nedjelja donosi i završna vodstva, među kojima i nastavak “Vremeplova” o zagrebačkim gradonačelnicima. Dan kulminira u Muzeju grada Zagreba, gdje se u 19 sati otvara velika gostujuća izložba “Gotičko i renesansno zlatarstvo u Zagrebu 1450. – 1550.”, realizirana u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt. Izložba predstavlja pedesetak remek-djela zlatarskih majstora, uključujući najstariju relikviju zagrebačke Crkve iz 12. stoljeća, a otvorenje se održava simbolično na dan ujedinjenja Gradeca i Kaptola.

Ulaz na sve programe je besplatan, a zahvaljujući suradnji s HŽ-om, posjetitelji će moći putovati i besplatnim vlakovima na relaciji Savski Marof – Zagreb – Dugo Selo, što omogućuje da se uključe i oni koji dolaze izvan grada. Detaljan program i satnice dostupni su na linku, također, za dio programa su zbog ograničenih kapaciteta potrebne prijave.