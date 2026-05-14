Vidjeli u Parizu pa bi Zagrepčani sad zazelenili Jelačić plac

Dok se europski gradovi posljednjih godina sve intenzivnije okreću ozelenjavanju glavnih trgova i smanjivanju “betonskih otoka”, na domaćem Redditu otvorila se rasprava treba li nešto slično napraviti i s Trgom bana Josipa Jelačića. Povod je bio video preuređenja pariškog trga s više drveća, hlada i zelenih površina, uz pitanje jednog korisnika: “Što mislite o ideji da nešto slično napravimo s našim glavnim trgom?” Rasprava je brzo prikupila stotine reakcija, a Zagrepčani su počeli uspoređivati centar Zagreba s europskim gradovima i predlagati koje bi dijelove grada trebalo zazeleniti.

Dio građana smatra da glavni trg ipak treba ostati otvoren zbog Adventa, dočeka i velikih okupljanja. – Mislim da bi ovo bilo bolje za tipa Kvatrić. Na Trgu bana ipak trebamo prostora za Advent i dočeke i kaj već ne. Ali više zelenila bi bilo super. Možda bi i Ilica trebala postati zeleni tramvajski koridor – napisao je jedan korisnik. Više komentatora upravo je Kvaternikov trg izdvojilo kao prostor kojem najviše nedostaje hlad i zelenilo. – Kvatrić bi bio super prijedlog. Ovakav kakav je je zaista užas. Sama betončina – stoji u jednom od komentara. Velik broj građana podržao je ideju više stabala u centru grada. – Ama baš svaki trg na planeti, gdje god ima mjesta za drvo treba biti drvo. Zrak bi bio daleko bolji, temperatura manja ljeti, oku ugodnije, sve samo plusevi – napisao je jedan komentator.

Drugi su pak upozorili da grad mora imati barem jedan veliki otvoreni trg za javna okupljanja. – Jedan trg u gradu bi trebao biti otvoren, bez drveća, za potrebe javnog okupljanja. TBJ je ok ovakav. Ali Cvjetni, Europski i Kvatrić – očaj. Tamo bi drveće dobro došlo, pogotovo kad sunce zapeče prekp ljeta i te lokacije su vruće kao Sahara – napisao je jedan Zagrepčanin. Bilo je i onih koji smatraju da bi upravo središnji trg trebalo zazeleniti bez puno razmišljanja. – Ako je doček najjači argument protiv ovakvog Trga, zasadio bih drveće odmah sutra – poručio je jedan korisnik. Rasprava je tako još jednom pokazala koliko su teme uređenja javnog prostora osjetljive među Zagrepčanima – od pitanja hlada i ljetnih vrućina do toga treba li središnji gradski trg prvenstveno služiti ljudima, zelenilu ili velikim manifestacijama.