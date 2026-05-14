Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'Betončina je'

Vidjeli u Parizu pa bi Zagrepčani sad zazelenili Jelačić plac

Zagreb: Sunčano jutro na Trgu bana Josipa Jelačića
Emica Elvedji/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
14.05.2026.
u 13:20

Povod je bio video preuređenja pariškog trga s više drveća, hlada i zelenih površina, uz pitanje jednog korisnika: “Što mislite o ideji da nešto slično napravimo s našim glavnim trgom?” Rasprava je brzo prikupila stotine reakcija, a Zagrepčani su počeli uspoređivati centar Zagreba s europskim gradovima i predlagati koje bi dijelove grada trebalo zazeleniti.

Dok se europski gradovi posljednjih godina sve intenzivnije okreću ozelenjavanju glavnih trgova i smanjivanju “betonskih otoka”, na domaćem Redditu otvorila se rasprava treba li nešto slično napraviti i s Trgom bana Josipa Jelačića. Povod je bio video preuređenja pariškog trga s više drveća, hlada i zelenih površina, uz pitanje jednog korisnika: “Što mislite o ideji da nešto slično napravimo s našim glavnim trgom?” Rasprava je brzo prikupila stotine reakcija, a Zagrepčani su počeli uspoređivati centar Zagreba s europskim gradovima i predlagati koje bi dijelove grada trebalo zazeleniti.

Dio građana smatra da glavni trg ipak treba ostati otvoren zbog Adventa, dočeka i velikih okupljanja. – Mislim da bi ovo bilo bolje za tipa Kvatrić. Na Trgu bana ipak trebamo prostora za Advent i dočeke i kaj već ne. Ali više zelenila bi bilo super. Možda bi i Ilica trebala postati zeleni tramvajski koridor – napisao je jedan korisnik. Više komentatora upravo je Kvaternikov trg izdvojilo kao prostor kojem najviše nedostaje hlad i zelenilo. – Kvatrić bi bio super prijedlog. Ovakav kakav je je zaista užas. Sama betončina – stoji u jednom od komentara. Velik broj građana podržao je ideju više stabala u centru grada. – Ama baš svaki trg na planeti, gdje god ima mjesta za drvo treba biti drvo. Zrak bi bio daleko bolji, temperatura manja ljeti, oku ugodnije, sve samo plusevi – napisao je jedan komentator.

Drugi su pak upozorili da grad mora imati barem jedan veliki otvoreni trg za javna okupljanja. – Jedan trg u gradu bi trebao biti otvoren, bez drveća, za potrebe javnog okupljanja. TBJ je ok ovakav. Ali Cvjetni, Europski i Kvatrić – očaj. Tamo bi drveće dobro došlo, pogotovo kad sunce zapeče prekp ljeta i te lokacije su vruće kao Sahara – napisao je jedan Zagrepčanin. Bilo je i onih koji smatraju da bi upravo središnji trg trebalo zazeleniti bez puno razmišljanja. – Ako je doček najjači argument protiv ovakvog Trga, zasadio bih drveće odmah sutra – poručio je jedan korisnik. Rasprava je tako još jednom pokazala koliko su teme uređenja javnog prostora osjetljive među Zagrepčanima – od pitanja hlada i ljetnih vrućina do toga treba li središnji gradski trg prvenstveno služiti ljudima, zelenilu ili velikim manifestacijama.
Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!