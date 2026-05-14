"Mali ljudi, velike priče" iduće subote u parku Mažuranac, svi su dobrodošli

Sekcija njega i skrb i Udruženje obrtnika grada Zagreba organiziraju manifestaciju "Mali ljudi, velike priče", koja će se održati 23. svibnja od 10 do 14 sati u parku Mažuranac. Riječ je o besplatnom edukativno-zabavnom programu namijenjenom djeci i njihovim roditeljima, a cilj je potaknuti kreativni razvoj najmlađih te pružiti podršku obiteljima u procesu odgoja.

U sklopu programa u 10.30 sati glumac Igor Baksa u igrokazu "Tata slikovnica" na osebujan, duhovit i topao način mališanima će pripovijedati priče, koje će djeca potom pretočiti u vlastite crteže. Nakon radionice slijedi izbor za najbolji dječji crtež, a najkreativniji mladi autor bit će nagrađen.

Tijekom cijelog trajanja događanja u Edukativnom kutku za roditelje bit će dostupne "tete čuvalice", stručne odgojiteljice koje će im pružiti savjete i porazgovarati s njima o svim temama vezanima za skrb, odgoj i svakodnevni život djece.

Posebnu atrakciju predstavlja obrt Smartika, koji će izložiti svoje edukativne kartice. Svi posjetitelji moći će sudjelovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne poklon-kartice.

Program će od podneva postati još veseliji, budući da tada počinju nastupi dječjih zborova Kikići i Genijalci, nakon čega slijede ples, druženje i zajedničko fotografiranje. Završit će pak u 14 sati podjelom nagrada i zajedničkom fotografijom svih sudionika.

– Manifestacijom želimo istaknuti važnost kvalitetne skrbi o djeci i njihovom kreativnom razvoju te pružiti konkretnu podršku roditeljima u najljepšem, ali i najodgovornijem poslu, odgoju djece – poručuju iz Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Svi zainteresirani dobrodošli su u park Mažuranac. Ulaz je slobodan, a dovoljno je donijeti dobru volju i osmijeh.