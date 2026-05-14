Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Edukativno-zabavni program

"Mali ljudi, velike priče" iduće subote u parku Mažuranac, svi su dobrodošli

storyeditor/2026-05-08/DSC00270-1-scaled.jpg
VL
Autor
Udruženje obrtnika grada Zagreba
14.05.2026.
u 13:00

Cilj je manifestacije ukazati na važnost kvalitetne skrbi o djeci te pružiti konkretnu podršku roditeljima u procesu odgoja

Sekcija njega i skrb i Udruženje obrtnika grada Zagreba organiziraju manifestaciju "Mali ljudi, velike priče", koja će se održati 23. svibnja od 10 do 14 sati u parku Mažuranac. Riječ je o besplatnom edukativno-zabavnom programu namijenjenom djeci i njihovim roditeljima, a cilj je potaknuti kreativni razvoj najmlađih te pružiti podršku obiteljima u procesu odgoja.

U sklopu programa u 10.30 sati glumac Igor Baksa u igrokazu "Tata slikovnica" na osebujan, duhovit i topao način mališanima će pripovijedati priče, koje će djeca potom pretočiti u vlastite crteže. Nakon radionice slijedi izbor za najbolji dječji crtež, a najkreativniji mladi autor bit će nagrađen.

Tijekom cijelog trajanja događanja u Edukativnom kutku za roditelje bit će dostupne "tete čuvalice", stručne odgojiteljice koje će im pružiti savjete i porazgovarati s njima o svim temama vezanima za skrb, odgoj i svakodnevni život djece.

Posebnu atrakciju predstavlja obrt Smartika, koji će izložiti svoje edukativne kartice. Svi posjetitelji moći će sudjelovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne poklon-kartice.

Program će od podneva postati još veseliji, budući da tada počinju nastupi dječjih zborova Kikići i Genijalci, nakon čega slijede ples, druženje i zajedničko fotografiranje. Završit će pak u 14 sati podjelom nagrada i zajedničkom fotografijom svih sudionika.

– Manifestacijom želimo istaknuti važnost kvalitetne skrbi o djeci i njihovom kreativnom razvoju te pružiti konkretnu podršku roditeljima u najljepšem, ali i najodgovornijem poslu, odgoju djece – poručuju iz Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Svi zainteresirani dobrodošli su u park Mažuranac. Ulaz je slobodan, a dovoljno je donijeti dobru volju i osmijeh.
Ključne riječi
Udruženje obrtnika grada Zagreba park Mažuranac Mali ljudi, velike priče zabava edukacija program menifestacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!