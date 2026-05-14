Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODREDIŠTE: ZAGREB

Srednjoškolci osmislili turističke projekte za Zagreb, neke ideje stvarno su genijalne

Foto: Nika Marušić
1/5
VL
Autor
Nika Marušić
14.05.2026.
u 14:00

U ovogodišnjem projektu sudjelovao je 131 učenik i mentor iz šest zagrebačkih srednjih škola.

U Muzeju novca Hrvatske narodne banke jučer nije nedostajalo ideja o tome kako Zagreb učiniti zanimljivijim turistima, ali i samim Zagrepčanima. Od "Zen Zagreba", rute skrivenih zelenih oaza u centru grada, preko "Zagrebačkog vremeplova" i AI asistenta ZIO pa sve do projekta "Otkrivanje zagrebačkih beštija", učenici šest zagrebačkih srednjih škola predstavili su svoje radove u Moneterri, u sklopu 16. izdanja projekta "Odredište: Zagreb", koji provodi Turistička zajednica grada Zagreba u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade.

Cilj projekta je podići svijest mladih o vrijednostima grada te ih kroz sustavnu edukaciju upoznati s njegovim kulturnim, turističkim i prirodnim potencijalima. Edukacija se provodi u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i WWF Adria kako bi se srednjoškolcima osigurao stručan i interdisciplinaran pristup razvoju znanja i vještina.

U ovogodišnjem projektu sudjelovao je 131 učenik i mentor iz šest zagrebačkih srednjih škola. Centar za obrazovanje i odgoj predstavio je projekt "Selfie tour Zagrebom – Grad za tvoj kadar", Humanistička gimnazija projekte "Zagrebački vremeplov" i ZIO – AI asistent, Industrijska strojarska škola "Skriveno blago", II. gimnazija "Zen Zagreb", IV. gimnazija "Zagrebi ZeGe", a XVIII. gimnazija "Otkrivanje zagrebačkih beštija".

– Ponosni smo na sve učenice i učenike koji su ove godine sudjelovali u projektu "Odredište: Zagreb" te pokazali izniman angažman, kreativnost i interes za svoj grad. Kroz svoje ideje i promišljanja o turističkim, kulturnim i prirodnim potencijalima Zagreba, još su jednom potvrdili koliko je važno uključivanje mladih u razvoj održivog i autentičnog turizma – rekla je Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.

Specijalizirana organizacija Ujedinjenih naroda, UN Tourism, projekt podržava od 2024. godine, čime se potvrđuje njegova kvaliteta, ali i relevantnost u međunarodnim kontekstu. – Kroz ovakve projekte, mi zapravo učimo surađivati. Danas, sutra kada izađete iz učeničkih klupa, sjest će te u ured s nepoznatim ljudima i svi morate djelovati kao tim. U sklopu projekta učili ste kako prihvaćati ljude drugačijeg stava i mišljenja, a u istom trenutku razmišljati kao tim i pripremiti projekt do kraja – rekao je Oliver Kesar, profesor i doktor znanosti s Ekonomskog fakulteta, obraćajući se učenicima sudionicima.

"Odredište: Zagreb" projekt je započet u akademskoj godini 2010./2011, a svake godine, tijekom jednosemestralne izvannastavne aktivnosti, učenici odabranih zagrebačkih srednjih škola imaju zadatak, u dogovoru s voditeljima projekata, osmisliti i realizirati projekte s turističkom tematikom koje, potom, javno prezentiraju.
 
– Izrađivali smo lampu, srca od bakrenih cijevi i stalak za ruže, a one su rađene od navojnih šipki, komada limova i svi se materijali ponovno mogu upotrijebiti – objasnio je Matej Telemta, učenik Industrijske strojarske škole. Učenici II. Gimnazije su od početka znali što će izraditi za ovogodišnji projekt. – Znali smo od početka da želimo priuštiti bijeg od klasične buke i užurbanosti grada, za turiste i Zagrepčane. Napravili smo rutu od lokacija u centru Zagreba koje su u prirodi, a koje su često skrivene – rekao je Adrijan Babić Herceg, učenik II. Gimnazije.

Svrha projekta aktivno je uključivanje učenika srednjih škola u programe zaštite okoliša i životne sredine, unapređenje kvalitete življenja, očuvanje etnološkog, povijesnog i kulturnog naslijeđa te podizanje razine gostoljubivosti, s naglaskom na stvaranju pozitivne klime dobrodošlice.

– Pamtim osnovnu školu i pamtim dolazak doma, uzela bih sanjke. Otišla bih na mali brijeg u blizini i sanjkala bi se tri sata dok mi mama ne bi došla doma s posla. Sedam godina kasnije, u srednjoj školi, u Zagrebu je pao snijeg zbog kojeg je kompletno cijeli promet stao. Nijedan tramvaj nije vozio. Tog snijega više nema. Zagreb više nije kao što je bio nekad, što govori o klimatskim promjenama, o tome smo vas učili na tim silnim predavanjima, kako bismo vas osvijestili o problemu današnjice – rekla je Petra Boić Petrač iz WWF Adrie. Krajnji cilj projekta je usmjeravanje obrazovnog sustava prema edukaciji mladih s namjerom poticanja dodatnog stjecanja znanja, razvoja poduzetničkog duha te promicanja pozitivnih stavova prema kulturi i turizmu.
Ključne riječi
Odredište: Zagreb Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!