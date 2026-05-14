Srednjoškolci osmislili turističke projekte za Zagreb, neke ideje stvarno su genijalne

U Muzeju novca Hrvatske narodne banke jučer nije nedostajalo ideja o tome kako Zagreb učiniti zanimljivijim turistima, ali i samim Zagrepčanima. Od "Zen Zagreba", rute skrivenih zelenih oaza u centru grada, preko "Zagrebačkog vremeplova" i AI asistenta ZIO pa sve do projekta "Otkrivanje zagrebačkih beštija", učenici šest zagrebačkih srednjih škola predstavili su svoje radove u Moneterri, u sklopu 16. izdanja projekta "Odredište: Zagreb", koji provodi Turistička zajednica grada Zagreba u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade.

Cilj projekta je podići svijest mladih o vrijednostima grada te ih kroz sustavnu edukaciju upoznati s njegovim kulturnim, turističkim i prirodnim potencijalima. Edukacija se provodi u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i WWF Adria kako bi se srednjoškolcima osigurao stručan i interdisciplinaran pristup razvoju znanja i vještina.

U ovogodišnjem projektu sudjelovao je 131 učenik i mentor iz šest zagrebačkih srednjih škola. Centar za obrazovanje i odgoj predstavio je projekt "Selfie tour Zagrebom – Grad za tvoj kadar", Humanistička gimnazija projekte "Zagrebački vremeplov" i ZIO – AI asistent, Industrijska strojarska škola "Skriveno blago", II. gimnazija "Zen Zagreb", IV. gimnazija "Zagrebi ZeGe", a XVIII. gimnazija "Otkrivanje zagrebačkih beštija".

– Ponosni smo na sve učenice i učenike koji su ove godine sudjelovali u projektu "Odredište: Zagreb" te pokazali izniman angažman, kreativnost i interes za svoj grad. Kroz svoje ideje i promišljanja o turističkim, kulturnim i prirodnim potencijalima Zagreba, još su jednom potvrdili koliko je važno uključivanje mladih u razvoj održivog i autentičnog turizma – rekla je Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.

Specijalizirana organizacija Ujedinjenih naroda, UN Tourism, projekt podržava od 2024. godine, čime se potvrđuje njegova kvaliteta, ali i relevantnost u međunarodnim kontekstu. – Kroz ovakve projekte, mi zapravo učimo surađivati. Danas, sutra kada izađete iz učeničkih klupa, sjest će te u ured s nepoznatim ljudima i svi morate djelovati kao tim. U sklopu projekta učili ste kako prihvaćati ljude drugačijeg stava i mišljenja, a u istom trenutku razmišljati kao tim i pripremiti projekt do kraja – rekao je Oliver Kesar, profesor i doktor znanosti s Ekonomskog fakulteta, obraćajući se učenicima sudionicima.

"Odredište: Zagreb" projekt je započet u akademskoj godini 2010./2011, a svake godine, tijekom jednosemestralne izvannastavne aktivnosti, učenici odabranih zagrebačkih srednjih škola imaju zadatak, u dogovoru s voditeljima projekata, osmisliti i realizirati projekte s turističkom tematikom koje, potom, javno prezentiraju.



– Izrađivali smo lampu, srca od bakrenih cijevi i stalak za ruže, a one su rađene od navojnih šipki, komada limova i svi se materijali ponovno mogu upotrijebiti – objasnio je Matej Telemta, učenik Industrijske strojarske škole. Učenici II. Gimnazije su od početka znali što će izraditi za ovogodišnji projekt. – Znali smo od početka da želimo priuštiti bijeg od klasične buke i užurbanosti grada, za turiste i Zagrepčane. Napravili smo rutu od lokacija u centru Zagreba koje su u prirodi, a koje su često skrivene – rekao je Adrijan Babić Herceg, učenik II. Gimnazije.

Svrha projekta aktivno je uključivanje učenika srednjih škola u programe zaštite okoliša i životne sredine, unapređenje kvalitete življenja, očuvanje etnološkog, povijesnog i kulturnog naslijeđa te podizanje razine gostoljubivosti, s naglaskom na stvaranju pozitivne klime dobrodošlice.

– Pamtim osnovnu školu i pamtim dolazak doma, uzela bih sanjke. Otišla bih na mali brijeg u blizini i sanjkala bi se tri sata dok mi mama ne bi došla doma s posla. Sedam godina kasnije, u srednjoj školi, u Zagrebu je pao snijeg zbog kojeg je kompletno cijeli promet stao. Nijedan tramvaj nije vozio. Tog snijega više nema. Zagreb više nije kao što je bio nekad, što govori o klimatskim promjenama, o tome smo vas učili na tim silnim predavanjima, kako bismo vas osvijestili o problemu današnjice – rekla je Petra Boić Petrač iz WWF Adrie. Krajnji cilj projekta je usmjeravanje obrazovnog sustava prema edukaciji mladih s namjerom poticanja dodatnog stjecanja znanja, razvoja poduzetničkog duha te promicanja pozitivnih stavova prema kulturi i turizmu.