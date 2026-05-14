Nesreća na Peščenici: Prošao kroz 'stop' i sudario se s motociklistom bez vozačke, ozlijeđen je

Vozač teretnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka prošao je pored znaka za obavezno zaustavljanje, poznatijeg kao stop, te oduzeo prednost motociklistu i zatim skrivio prometnu nesreću. Sve se to odigralo jučer, 13. svibnja, u Planinskoj ulici na Peščenici, priopćili su danas iz Policijske uprave zagrebačka.

– 43-godišnjak se kretao prilaznim kolnikom kućnog broja 2E Planinske ulice u smjeru sjevera. Dolaskom do raskrižja s Planinskom ulicom prošao je pored prometnog znaka obavezno zaustavljanje i vozilom ušao u navedeno raskrižje te skrenuo u lijevo u smjeru zapada, a da prethodno nije propustio sva vozila koja se kreću kolnikom ceste s prednošću prolaska – izvijestili su iz PU zagrebačke.

Tom prilikom na njega je naletio motocikl đakovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 40-godišnjak, istaknuli su, za kojega je utvrđeno da, pritom, nije položio vozački ispit za upravljanje vozilom bilo koje kategorije. Motociklist je obilazio kolonu vozila ispred sebe krećući se u suprotnom smjeru. Opasne okolnosti dovele su do prometne nesreće u kojoj je vozač motocikla ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, priopćili su iz PU zagrebačke.