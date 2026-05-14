U PLANINSKOJ ULICI

Nesreća na Peščenici: Prošao kroz 'stop' i sudario se s motociklistom bez vozačke, ozlijeđen je

Ana Vrbanek
14.05.2026.
u 11:30

Sve se to odigralo jučer, 13. svibnja, priopćili su danas iz Policijske uprave zagrebačka.

Vozač teretnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka prošao je pored znaka za obavezno zaustavljanje, poznatijeg kao stop, te oduzeo prednost motociklistu i zatim skrivio prometnu nesreću. Sve se to odigralo jučer, 13. svibnja, u Planinskoj ulici na Peščenici, priopćili su danas iz Policijske uprave zagrebačka. 

– 43-godišnjak se kretao prilaznim kolnikom kućnog broja 2E Planinske ulice u smjeru sjevera. Dolaskom do raskrižja s Planinskom ulicom prošao je pored prometnog znaka obavezno zaustavljanje i vozilom ušao u navedeno raskrižje te skrenuo u lijevo u smjeru zapada, a da prethodno nije propustio sva vozila koja se kreću kolnikom ceste s prednošću prolaska – izvijestili su iz PU zagrebačke.

Tom prilikom na njega je naletio motocikl đakovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 40-godišnjak, istaknuli su, za kojega je utvrđeno da, pritom, nije položio vozački ispit za upravljanje vozilom bilo koje kategorije. Motociklist je obilazio kolonu vozila ispred sebe krećući se u suprotnom smjeru. Opasne okolnosti dovele su do prometne nesreće u kojoj je vozač motocikla ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, priopćili su iz PU zagrebačke.
