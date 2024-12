VIDEO Zavirili smo u Eterno, prvu trgovinu trajnog nakita u Hrvatskoj: Glavni majstor je i popularni influencer

Kao dijete jako sam puno vremena provodio s bakom, a ona je cijeli život na ruci imala prsten i narukvicu koju je dobila od djeda. Poslije je taj nakit ostario i izblijedio, ali nosila ga je jer joj je predstavljao vječnost – objašnjava nam influencer Marko Vuletić što ga je motiviralo da u Tkalčićevoj otvori Eterno, prvu trgovinu trajnog nakita u Hrvatskoj. Cijela se cijela priča, dodaje, počela "kuhati" početkom godine u New Yorku, gdje se počastio jednom takvom narukvicom.

– Pratio sam kako to rade u Americi i raspitivao se o onome što me zanimalo, a kada sam se vratio u Zagreb, ozbiljno sam se posvetio učenju o nakitu, nabavi strojeva i drugih proizvoda, papirologiji... Sedam sam mjeseci intenzivno radio kako bih otvorio Eterno – objašnjava Marko.

Već devet godina bavi se i društvenim mrežama, što je, dodaje, i jedan od razloga zbog kojih je tako brzo u trgovinu uspio privući brojne ljude. Najaktivniji je na Instagramu, TikToku i YouTubeu, a kad se sve zbroji, ima gotovo milijun pratitelja. Budući da taj posao može obavljati od kuće, većinu vremena provodio je u stanu, pa ga je otvaranje trgovine u kojoj se svakodnevno može družiti s ljudima, napominje, jako veselilo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Po trajne narukvice, ali i ogrlice, dodaje, dolaze mu parovi, najbolji prijatelji, roditelji i djeca..., a cijene se kreću od 20 do 100 eura, ovisno o dizajnu i materijalu, odnosno o tome je li nakit od srebra ili zlata. Dodati se mogu i razni privjesci, a na njih ugravirati i simboli, slova ili brojevi, pa tako nakit dodatno personalizirati.

– Vani je to triput skuplje, a ja sam htio ponuditi trajni nakit po pristupačnijim cijenama. Svoju narukvicu u New Yorku, koja je od srebra, platio sam oko 110 dolara. Materijal ondje ne košta puno, ali kupio sam je na Manhattanu, a moja je trgovina u Zagrebu, pa je i logično da bude jeftinije – kaže Vuletić.

Najveći mu je izazov bio nabaviti strojeve, napominje, jer je trajni nakit u Europi još novost. Na koncu ih je pronašao u Francuskoj, a materijale nabavlja i u Italiji i Poljskoj. Proces stavljanja nakita pak traje tek nekoliko minuta; izabere se narukvica ili ogrlica, izmjeri potrebna dužina te spoji malenom "kopčom" koja se lemi kako se krajevi ne bi odvojili. – Lemljenje je pipav posao i potrebne su mirne ruke jer je sve jako sitno, ali uz puno vježbe uspio sam svladati tehniku. S vremenom sam naučio i da je najvažnije ujutro jesti, a ja sam do otvaranja Eterna znao preskakati doručak. Sada to više ne radim jer ne želim da mi se ruke tresu – kroz smijeh govori Marko, s kojim u trgovini rade još dvije kolegice.

28.11.2024., Zagreb - Marko Vuletic. Eterno nakit Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kupci dobivaju i upute za održavanje trajnoga nakita, a to, dodaje, nije komplicirano. Srebro i zlato može se prati običnim deterdžentima, no važno ga je dobro osušiti jer ti materijali ne vole vlagu, a treba izbjegavati i direktno prskanje parfema. Polirati se može krpicom za naočale, a njeguje li se pravilno, ističe, nakit će potrajati dugi niz godina. A što ako narukvicu ili ogrlicu ipak treba skinuti? – Više ni na aerodromima ne traže da skinete nakit, nego preko njega pređu dodatnim skenerom. No idete li, primjerice, na operaciju ili magnetnu rezonancu, morate ga skinuti. Tada kod kuće možete prerezati ovu malenu "kopču" koju smo zalemili, a narukvicu ili ogrlicu sačuvate i dođete k nama da je opet stavimo – odgovara.

U trgovini nudi i poklon-bonove pa trajni nakit može biti i dar, a Zagrepčani su, dodaje, lijepo prihvatili koncepciju. Iako je na društvenim mrežama poznat po tome što "putuje, kuha slatko i širi radost", brojni pratitelji podržali su ga i u realizaciji ove ideje, a nerijetki navrate i na razgovor ili "okinuti" koji selfie. – Najljepše mi je vidjeti sreću i osmijehe kada ljudima stavimo narukvice, posebice kad je to ujedno nešto što dijele s dragim ljudima. A to je upravo i srž Eterna, stvarati uspomene koje traju – poručuje Marko Vuletić.