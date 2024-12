Veliki adventski gastrotest: Pobjednik je kobasica koja je na listi kušanih delicija i najjeftinija

Kobasice s dodatcima koji ih dižu na novu razinu, tradicionalni specijaliteti u modernim varijantama i slastice koje su postale viralne pa se na njih u redu čeka i po sat vremena. Bogata gastroponuda posjetitelje mami na Advent pa je i Večernjakov kušački tim, u kojemu su, uz autoricu ovih redaka, bili Mia Mitrović, Katja Knežević, Dario Topić i Stefan Heins, testirao deset ovogodišnjih hitova iz ugostiteljskih kućica. Uključili smo i "tekuće sadržaje" pa je popis, točnije, obuhvaćao osam jela, a prvo je mjesto zauzela delicija koja je među njima i najjeftinija.

Apsolutnog pobjednika pronašli smo na Jelačić-placu, gdje se smjestio Legendarni advent. Riječ je o dimljenoj kobasici u brioche pecivu s dodatkom pikantnog ricotta umaka i krušaka kuhanih u vinu, koja se po cijeni od 6,20 eura nudi u kućici "Kurtoš house by Cugeraj". Sljubljivanje naizgled nespojivih okusa pokazalo se kao pun pogodak, ricotta daje svježinu, a osjeti se i slatkoća krušaka. – Budući da sam s mora, za mene je ovo idealna delicija s Adventa. Osvojila me punoća okusa rižota, ali i umak koji daje svježinu i ublažava težinu pohanog – komentirala je Katja jelo koje je osvojilo drugo mjesto. Pohani crni rižoto potpisuju chefovi Mario Mandarić i Vanja Agić, a nudi se u kućici "The Rich Man" na Europskom trgu. Specijalitet od sipe stiže u obliku kuglica koje se paniraju i prže te poslužuju uz majonezu od limuna, a porciju od šest komada platit ćete 10,50 eura.

Treće mjesto u testiranju zauzeo je pak buncek sa zeljem u tortilji koji se u kućici hotela Esplanade na tamošnjoj Oleander terasi sprema prema receptu chefice Ane Grgić Tomić. Klasičnoj zimskoj deliciji dodan je moderan štih u obliku tortilje, poslužuje se uz domaću kremu od hrena i začinskog bilja koja daje svježinu, a stoji 9,50 eura. Kušali smo, dakako, i fritule prelivene Dubai čokoladom s dodatkom posipa od pistacija i hrskavog kadaifa, hit kućice "Gdje je Jura?" koja se u sklopu Fuliranja smjestila na Strossmayerovu trgu. – Definitivno jedan od nesvakidašnjih adventskih proizvoda u kojemu će posebno guštati oni koji vole i fritule i čokoladu. Na fritulama se ne štedi, a čokolada, kadaif i pistacija savršeno se sljubljuju – nahvalila je Mia slasticu mladoga pastry chefa Juraja Klepića u kojoj se može uživati za 11,11 eura.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U zlatnu sredinu smjestio se "Rudolf burger" koji odlikuju meso jelena, povrće s grilla, hrskava panceta i umak tajne recepture. Pljeskavica je kompaktna, no mrvicu žilava, a ocjenu više zaradio je i zbog toga što se nije raspao tijekom konzumacije. Pronaći ga možete u kućici "Route 66" u Ledenom parku, a stoji deset eura. Prvi se put na Adventu predstavlja obitelj Kezele, vlasnici poznatog imanja u okolici metropole, u čijoj je kućici na Zrinjevcu najtraženija "Kotlovina u šlafroku". Uz varijante sa svinjskim mesom i kobasicama, nudi se i ona s piletinom te vegeverzija sa sejtanom, koje smo i kušali, a šlafrok su zapravo pečeni, ne sušeni mlinci. Piletina je iznimno sočna, prednost je i jednostavnost za konzumaciju, a porciju ćete platiti 6,80 eura.

Na listi su nam se našla i dva pića. "Matcha punch" dio je ponude vrućih zimskih koktela ekipe iz "Picnica", koja je također na Strossmayerovu trgu, a stoji 5,50 eura. Riječ je o kombinaciji u koju idu i Spiced rum, bajadera, amaretto i agava, a složili smo se kako nije za svakoga, no i kako će oduševiti ljubitelje matche koja se dosta osjeti. "Samo za hrabre" pak sintagma je koja najbolje opisuje koktel nazvan "Christmas porn", piće na bazi vodke u kojoj je infuziran kroasan. Nudi se u kućici "Boogie Lab" na terasi Oleander, a cijena mu je 8,30 eura.

– Lijepa je prezentacija, sastojci zanimljivi, no specijalitet takvoga imena trebao bi nepcima zadati jači udarac. Nisam baš osjetio pikantnost – komentirao je Dario debrecinku "Chuck Norris" iz kućice "Eat me" na Europskom trgu. Kobasica se poslužuje u klasičnom pecivu s dodatkom ljutog umaka, salate, kiselog zelja, kukuruza, graha, kiselih krastavaca, rajčice i sira, a stoji sedam eura. Kušali smo i "Wagyu Black Pepper Noodles", specijalitet koji na Fuliranju nudi "Purple Monkey". Najskuplja je to delicija na našoj listi, cijena je 17 eura, a riječ je o rezancima s odreskom od rijetkog japanskog crnog goveda te dodatkom paprike, ljubičastog luka, đumbira, češnjaka, umaka od crnog papra i kikirikija. – Svidjelo mi se, ali nije nešto što bih naručio na Adventu. Meso je malo žilavo i dosta masno – kazao je Stefan.