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Večernjakova tribina

VIDEO Zagrepčani traže pomoć za devastiranu park-šumu Kraljevec, iz Grada poručili: 'Hodočastimo po ministarstvima...'

Zagreb: Prva u novom ciklusu Večernjakovih tribina
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
11.06.2026.
u 10:35

To je stvarno prekrasna zelena površina u našem gradu, no kroz razne oluje, potrese i nezgode došla je do strašne devastacije. Ova nedavna oluja ju je baš dokrajčila i sada je u potpuno neprohodnom stanju – upozorio je tamošnji stanovnik

Park-šuma Kraljevec, jedna od zelenih oaza između Zelengaja, Pantovčaka i Tuškanca, bila je jedna od tema na Večernjakovoj tribini održanoj za građane Donjeg i Gornjeg Grada. Građanin koji živi u tom dijelu Zagreba upozorio je na loše stanje šume koja je posljednjih godina pretrpjela velika oštećenja zbog potresa, oluja i nevremena.  – To je stvarno prekrasna zelena površina u našem gradu, no kroz razne oluje, potrese i nezgode došla je do strašne devastacije. Ova nedavna oluja ju je baš dokrajčila i sada je u potpuno neprohodnom stanju – upozorio je tamošnji stanovnik.

Dodao je kako su se on i njegovi susjedi obraćali Hrvatskim šumama, Zrinjevcu, Gradu Zagrebu i drugim institucijama, no da se pritom često susreću s prebacivanjem odgovornosti. – Svi moji susjedi komunicirali su s Hrvatskim šumama, Zrinjevcem, Gradom i svima ostalima. Tu dolazi do prebacivanja odgovornosti jer nitko ne može odlučiti je li to vlasništvo države, Grada ili nešto treće. Tko je nadležan i hoće li se šuma sanirati? – upitao je.

Na pitanje je odgovorila Dunja Mazzocco Drvar, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, koja je potvrdila da je upravo pitanje vlasništva glavni razlog zbog kojeg se problem još uvijek ne uspijeva riješiti. – Radimo vrlo intenzivno na tome. Dobro ste detektirali u čemu je problem. Problem je u principu nadležnosti, odnosno vlasništva, koje se još uvijek rješava. Vrlo intenzivno od trenutka kada se dogodila oluja do danas komuniciramo i s ministarstvom koje se na neki način izmiče od te odgovornosti – kazala je.

Istaknula je kako Grad ima ingerenciju nad šumama koje su u njegovu vlasništvu te da su za njih nakon velikih nevremena osigurana dodatna sredstva za održavanje i sanaciju. – Ono što jesu naše šume, dakle šume u vlasništvu Grada, tu imamo ingerenciju i tu smo, s obzirom na oluju, odredili više novca nego inače za redovno održavanje. Radovi će biti odrađeni u onom tempu u kojem mogu biti odrađeni s obzirom na kapacitete – rekla je. Govoreći konkretno o park-šumi Kraljevec, priznala je da je situacija frustrirajuća upravo zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i nedostatka suradnje s državnim institucijama. – To je zaista izuzetno frustrirajuća stvar. Hodočastimo po ministarstvu i pokušavamo riješiti stvar, ali nažalost jako su kruti što se toga tiče. Za sada još uvijek nema odaziva, ali mogu obećati da ćemo se truditi dalje i da ćemo raditi na tome – poručila je.

Ključne riječi
Gornji grad Donji grad Večernjakova tribina Zagreb

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