VIDEO Sve više turista, sve više pritužbi građana: Evo što Zagreb planira poduzeti

Kako će Grad Zagreb odgovoriti na sve veći turistički pritisak, buku u centru grada i činjenicu da je sve više sadržaja prilagođeno turistima, a manje stanovnicima, pitali su građani na Večernjakovoj tribini za Donji i Gornji grad – Medveščak. Odgovor je dala pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunja Mazzocco Drvar, istaknuvši kako je jedan od ključnih ciljeva gradske uprave rasteretiti povijesnu jezgru grada. – Taj problem smo uočili i mi. Cilj nam je rasteretiti Donji grad, a dijelom i Gornji grad od te turističke navale. Grad mora održati ravnotežu između turističke funkcije i kvalitete života njegovih građana, posebno u gradskim četvrtima gdje imamo takav pritisak – kazala je.

Naglasila je kako Zagreb ima specifičnu poziciju među hrvatskim turističkim odredištima jer nema izraženu sezonu tijekom koje dolazi do naglog priljeva gostiju. – Prednost Zagreba je to što nemamo određeni dio godine kada je navala turista posebno jaka, nego je pritisak raspoređen tijekom cijele godine. Imamo sličan broj turista tijekom svih mjeseci, uz manje oscilacije. Također, u razdoblju kada imamo nešto više turista, tijekom srpnja i kolovoza, u gradu je manje građana pa je i pritisak na infrastrukturu uravnoteženiji – objasnila je.

Ipak, dodala je kako Grad želi dodatno smanjiti koncentraciju turističkih sadržaja u samom centru te ih proširiti na druge dijelove Zagreba. – Želimo proširiti turističku ponudu i na druge gradske četvrti te radimo na tome da se ona decentralizira. Kao Grad dajemo različite potpore kulturnim događanjima i trudimo se da one budu veće kada se radi o manifestacijama izvan centra grada. Dajemo podršku i udrugama u turizmu koje na javnim natječajima dobivaju više bodova ako se njihovi projekti odnose na druge dijelove Zagreba – rekla je.

Posebno je istaknula Medvednicu kao prostor u kojem Grad vidi velik potencijal za razvoj održivog turizma. – Ulažemo dosta u razvoj Medvednice i želimo tu prirodnu ljepotu i rekreativno područje učiniti još atraktivnijim građanima. Pokrenuli smo inicijativu kroz koju proučavamo potrebe razvoja posjetiteljske infrastrukture unutar Parka prirode Medvednica – pojasnila je. Govoreći o turističkim pokazateljima, istaknula je da se Zagreb i dalje u velikoj mjeri percipira kao prolazna destinacija.

– Naši su pokazatelji relativno stabilni. Turisti u Zagrebu prosječno ostvaruju oko dva noćenja, što pokazuje da smo još uvijek prolazna turistička destinacija. To želimo promijeniti i povećati vrijeme koje se turisti zadržavaju u gradu – kazala je. Dotaknula se i pitanja smještajnih kapaciteta te poručila da Grad želi potaknuti razvoj hotelskog smještaja. – U Zagrebu danas imamo oko 70 hotela i znatno više privatnog smještaja. Radimo na tome da se poveća broj hotela, a smanji broj privatnih iznajmljivača. To pokušavamo postići različitim mjerama koje su prvenstveno fiskalne prirode – zaključila je pročelnica Dunja Mazzocco Drvar.