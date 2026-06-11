Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GRMLJAVINA I JAKE OBORINE

Posljedice noćnog nevremena u Zagrebu: Iza vatrogasaca burna noć, imali su pune ruke posla

Zagreb: Krov kuće oštećen u nevremenu na Ljubljanici, vatrogasci saniraju štetu
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Hana Ivković
11.06.2026.
u 10:50

Nestabilne vremenske prilike nastavit će se i tijekom današnjeg dana u dijelu Hrvatske, prema prognozi Državnog hidrometeorološokog zavoda

Negdje iza ponoći Zagreb je pogodilo snažno grmljavinsko nevrijeme. Velika količina oborine sručila se na glavni grad Hrvatske u vrlo kratkom razdoblju, a vatrogasci su imali nekoliko intervencija. Kako nam javljaju na teren su morali izaći sedam puta, od čega je većina bila zbog požara.

– Od 19 do sedam ujutro smo imali ukupno sedam intervencija. Od toga je bila jedna vatrodojava, jedan izvid, jedan požar trave, jedan požar krovišta, jedno otvaranje vrata, jedno zatvaranje vode i još jednu vatrodojavu – kazali su nam. Prvi ozbiljniji udar nevremena zabilježen je u Međimurju, gdje je u selu Robadje pala tuča. Nevrijeme je zahvatilo i gornje Međimurje, stižu dojave iz općina Štrigova i Sveti Martin na Muri, nakon čega je stiglo i u Zagreb.

Nestabilne vremenske prilike nastavit će se i tijekom četvrtka. Prema prognozi DHMZ-a, u unutrašnjosti se očekuje prolazno naoblačenje s kišom i čestim pljuskovima praćenima grmljavinom, a ponegdje su moguća i izraženija nevremena. Uz to se očekuje osjetan pad temperature zraka. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a tijekom četvrtka mjestimice i jak. Na Jadranu se također očekuje promjenjivo vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!