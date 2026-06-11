Posljedice noćnog nevremena u Zagrebu: Iza vatrogasaca burna noć, imali su pune ruke posla

Negdje iza ponoći Zagreb je pogodilo snažno grmljavinsko nevrijeme. Velika količina oborine sručila se na glavni grad Hrvatske u vrlo kratkom razdoblju, a vatrogasci su imali nekoliko intervencija. Kako nam javljaju na teren su morali izaći sedam puta, od čega je većina bila zbog požara.

– Od 19 do sedam ujutro smo imali ukupno sedam intervencija. Od toga je bila jedna vatrodojava, jedan izvid, jedan požar trave, jedan požar krovišta, jedno otvaranje vrata, jedno zatvaranje vode i još jednu vatrodojavu – kazali su nam. Prvi ozbiljniji udar nevremena zabilježen je u Međimurju, gdje je u selu Robadje pala tuča. Nevrijeme je zahvatilo i gornje Međimurje, stižu dojave iz općina Štrigova i Sveti Martin na Muri, nakon čega je stiglo i u Zagreb.

Nestabilne vremenske prilike nastavit će se i tijekom četvrtka. Prema prognozi DHMZ-a, u unutrašnjosti se očekuje prolazno naoblačenje s kišom i čestim pljuskovima praćenima grmljavinom, a ponegdje su moguća i izraženija nevremena. Uz to se očekuje osjetan pad temperature zraka. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a tijekom četvrtka mjestimice i jak. Na Jadranu se također očekuje promjenjivo vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.