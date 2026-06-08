Nakon kvara bagera koji ruši Vjesnik, oglasili se izvođači: 'Znamo prilagoditi jedra'

Kvar na bageru koji je uklanjao proteklih dana sjeverni dio Vjesnikova nebodera onemogućio je daljnji rad, rekao je jučer navečer državni tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić. – Dinamika radova bila je zadovoljavajuća sve do jutros kada se dogodio značajniji kvar na bageru i onemogućio daljnje izvođenje radova na uklanjanju sa sjeverne strane. Tu ćemo pričekati jedno razdoblje, sutra će biti poslani dijelovi iz Nizozemske prema Zagrebu i oni će se montirati, vjerujem do kraja tjedna i nastavit će se radovi koji su stali danas – rekao je tada Glavinić. Zbog toga Slavonska avenija do daljnjeg ostaje zatvorena, ponovno je uspostavljena premosnica kao prije dva mjeseca. A danas su, putem društvenih mreža, situaciju komentirali i iz tvrtke Eurco koja obavlja radove rušenja Vjesnika.
"Nakon 30 godina iskustva i kontinuiteta u poslovanju, ne možemo imati par bagera viška u vrijednost par milijuna eura u dvorištu, ali možemo razumjeti složenost svake situacije i kako ona u sebi nosi i tamnu i svjetlu stranu medalje. Kada se nađemo suočeni s posljedicama izvan naše kontrole, mudrost nas je naučila da preusmjerimo fokus s onoga što ne možemo promijeniti na ono na što možemo utjecati – našu reakciju. Jučer smo obišli ostatke nebodera, pregledali stanje i poduzeli sve korake vođeni čuvenom izrekom Marcus Aureliusa: 'Prihvati ono što ne možeš promijeniti, imaj hrabrosti promijeniti ono što možeš i imaj mudrosti da razlikuješ to dvoje'. Nismo mogli kontrolirati azbest, kišu, smjer vjetra, kvar stroja, ali znamo prilagoditi jedra. Sigurnost ljudi i okruženja su nam i dalje na prvom mjestu", napisali su i zahvalili svima koji ih podržavaju i razumiju složenost projekta rušenja zgrade Vjesnik.FOTO Zbog kvara bagera ponovno uspostavljena premosnica kod Vjesnika, evo kako teče promet
Razina nesposobnosti je potpuno zapanjujuća. Na kraju ta ugrožena statika izgleda prečvrsto za normalnu mehanizaciju pa strojevi odsjedno budu na visokim katovima. Netko je odlučio da se taj plac mora osloboditi za neki drugi projekt i k tome još dodatno zaraditi sa ovakvim sporim rušenjem konstrukcije koja je napravljena da traje za razliku od novogradnji.