Nakon kvara bagera koji ruši Vjesnik, oglasili se izvođači: 'Znamo prilagoditi jedra'

Kvar na bageru koji je uklanjao proteklih dana sjeverni dio Vjesnikova nebodera onemogućio je daljnji rad, rekao je jučer navečer državni tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić. – Dinamika radova bila je zadovoljavajuća sve do jutros kada se dogodio značajniji kvar na bageru i onemogućio daljnje izvođenje radova na uklanjanju sa sjeverne strane. Tu ćemo pričekati jedno razdoblje, sutra će biti poslani dijelovi iz Nizozemske prema Zagrebu i oni će se montirati, vjerujem do kraja tjedna i nastavit će se radovi koji su stali danas – rekao je tada Glavinić. Zbog toga Slavonska avenija do daljnjeg ostaje zatvorena, ponovno je uspostavljena premosnica kao prije dva mjeseca. A danas su, putem društvenih mreža, situaciju komentirali i iz tvrtke Eurco koja obavlja radove rušenja Vjesnika.

"Nakon 30 godina iskustva i kontinuiteta u poslovanju, ne možemo imati par bagera viška u vrijednost par milijuna eura u dvorištu, ali možemo razumjeti složenost svake situacije i kako ona u sebi nosi i tamnu i svjetlu stranu medalje. Kada se nađemo suočeni s posljedicama izvan naše kontrole, mudrost nas je naučila da preusmjerimo fokus s onoga što ne možemo promijeniti na ono na što možemo utjecati – našu reakciju. Jučer smo obišli ostatke nebodera, pregledali stanje i poduzeli sve korake vođeni čuvenom izrekom Marcus Aureliusa: 'Prihvati ono što ne možeš promijeniti, imaj hrabrosti promijeniti ono što možeš i imaj mudrosti da razlikuješ to dvoje'. Nismo mogli kontrolirati azbest, kišu, smjer vjetra, kvar stroja, ali znamo prilagoditi jedra. Sigurnost ljudi i okruženja su nam i dalje na prvom mjestu", napisali su i zahvalili svima koji ih podržavaju i razumiju složenost projekta rušenja zgrade Vjesnik.