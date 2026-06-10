Grad Zagreb i Savez antifašista organiziraju Koncert partizanske pjesme u Lisinskom: 'Čovjek proplače kad neke sluša'

Koncert partizanske pjesme održat će se u subotu u 13 sati u Maloj dvorani u Lisinskom. Miroslav Kirinčić, tajnik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) kazao nam je da se koncert organizira s Gradom Zagrebom te da takve vrste događanja nije bilo 35 godina. – A ima krasnih pjesama, čovjek proplače kad neke sluša. Na rasporedu je 26 pjesama, izvest će ih zborovi, a jedna od gošća je i Barbara Othman, operna sopranistica – kazao nam je Kirinčić pa dodao kako je glupost da se takve stvari stavljaju pod tepih. Objašnjava nam da je prije dvije godine slovensko Ministarstvo kulture partizanske pjesme proglasilo kulturnim dobrom. A kod nas? – I tad se povela rasprava da kod nas ne zaslužuju biti kulturno dobro, a zavrijedilo je. Od počeka Narodnooslobodilačke borbe je 85 godina, to je dio naše povijesti – rekao nam je Kirinčić.

Foto: Screenshot Reddit

Najava ovog događaja počela se širiti i društvenim mrežama, a na Redditu je sakupila više od 80 komentara. Uglavnom komentatori nisu oduševljeni koncertom, iako neki kažu da će rado doći. Među onima koji svakako nisu publika za koncert jest i Zagrepčanin koji misli da će ondje biti samo "oni koji su najbolje godine ostavili u Jugoslaviji", a s njim se složio i drugi korisnik Reddita, koji je rekao da će se događaj u Lisinskom pretvoriti u nove Trnjanske kresove. Jedan je Zagrepčanin istaknuo kako će rado doći i povesti djevojku, dok su neki od komentara glasili samo da su "Tomašević i ekipa iz Možemo predvidljivi".