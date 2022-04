VIDEO Vatrogasac Lu stigao je iz Kine u zagrebačku četvrt: 'Dirnuo me potres koji ste proživjeli'

Naš Lu je čudo! Sve dela. Čisti, mete, pere prozore, marljiviju osobu dosad još nisam susrela! Često velim svojim dečkima u DVD-u da bi se trebali ugledati na njega. Da to govorim, čuo me i sin pa dometnuo: "Mama, a i ti bi to mogla" - govori nam smijući se Ana Marija Hadrović dok nas uvodi u prostorije Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveta Klara čija je predsjednica.

Njezin DVD ovih je dana dobio novog člana, što je i bio razlog našeg posjeta zagrebačkom kvartu poznatom po tome da se u posljednje vrijeme ubrzano urbanizira, a doseljavaju se novi stanovnici koje starosjedioci prihvaćaju s velikim veseljem. Prije desetak godina u Svetu Klaru iz daleke Kine doselio se i Lu Yao.

Proslavili primanje u postrojbu

U Zagreb je sa suprugom stigao iz Zhu Yanga, grada u pokrajini Guang Zhou, a Svetu Klaru i Hrvatsku je, kaže, zavolio na prvi pogled. U Klari danas žive s dvoje djece, a Luov stariji sin ondje pohađa i osnovnu školu.

– U Hrvatsku sam došao jer volim more, a Jadranske more naljepše i čisto. I ljudi ovdje krasni, prijateljski raspoložena, Hrvati jako dobri ljudi. I Sveta Klara je divna, blizu centra, a vlada mir i susjedi su sjajni - predstavlja nam se Lu na hrvatskom. Govori ga odlično, malo ga zezaju padeži, ali razumijemo se, to je najvažnije. U Hrvatskoj je prije pandemije radio kao turistički vodič za kineske turiste, no dok je živio u Kini, 11 je godina bio vatrogasac, stoga je odlučio staviti se na raspolaganje DVD-u Sveta Klara. A njegov razlog ganuo nas je gotovo do suza.

– Kada su Hrvatsku pogodili potresi, u novinama i na televiziji sam vidio da puno vatrogasaca dan i noć teško radi kako bi spasili ljude i raščistili ruševine. Dirnulo me to i htio sam pomoći Hrvatima, vatrogascima u spašavanju života. Bio sam vatrogasac i u Kini pa imam i iskustva – ispričao je Lu Yao. Predsjednica DVD-a Sveta Klara, kao i čitava ekipa, za njega imaju samo riječi hvale.

– Ma kako ne, zbilja smo ponosni što je Lu dio naše ekipe. Došao je slučajno jer je na Facebooku vidio našu stranicu koju održava Željko Vučković. Kako živi jako blizu naše baze u Mrkšinoj 40, došao je i rekao nam da želi postati dio našeg tima. A da bi to postao, morao je odslužiti staž od šest mjeseci i položiti ispit za dobrovoljnog vatrogasca i svi se veselimo što je konačno došao taj dan – kaže predsjednica DVD-a. Njegovo primanje u redove postrojbe, dodaje Ana Marija, propisno su proslavili u nedjelju, a sada se vesele prvim intervencijama. Isto kaže i njegov zapovjednik Roberto Morava.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 14.04.2022., Zagreb, - DVD Sveta Klara dobrovoljno vatrogasno drustvo.Dobrovoljno vatrogasno drustvo dobilo je novog clana, Kineza Yu-a koji je najbolji vatrogasac na kvartu Photo: Igor Soban/PIXSELL

– Ispit je položio iz prve i uvjeren sam da će biti sjajan vatrogasac. Lu stalno pita što treba raditi, kada ćemo prati vozila, kada će vježbe... U njemu vidim velik potencijal – ističe zapovjednik DVD-a Sveta Klara. U Luovu marljivost uvjerili smo se i sami. Čim smo došli, poslužio nas je sokom, a potom nismo rekli ni keks, a on je već uskočio u interventno odijelo i bacio se na pripremu pokazne vježbe koju je izveo s kolegama iz postrojbe Nikolom Plešom, Anom Rebrović, Leonardom Holbak, Dinom Moravom i Željkom Vučkovićem, koji ga obožavaju, a ljubav je obostrana.

– Ekipa je odlična, najbolja! I šefica jako dobra. I lijepa – osmjehuje se Lu Yao. Najteže mu je, priznaje, bilo položiti usmeni ispit na hrvatskom jer nije još svladao sve riječi.

– Puno sam učio jezik jer sam imao vremena. Zbog korona nema turista iz Kine – kaže Lu. Pokazanim znanjem na ispitu zadovoljan je i Marko Križanić, zapovjednik Stožernog društva DVD-a Hrašće. Kod strogog i pravednog Križanića, Lu je polagao usmeni ispit i predavao mu je teoriju. A proći ispit nije nimalo lako. Usmeni dio ispitivanja, naime, traje puna četiri sata.

Uspješno položio ispit

– Lu je jako vrijedan i znatiželjan, bit će sjajan vatrogasac. Smetala nam je malo jezična barijera jer nije još sasvim svladao stručne izraze oko vatrogasne opreme i nekih zapovijedi, no zahvaljujući upornosti i znatiželji, ispit je uspješno položio – rekao je Križanić.

Novim dobrovoljnim vatrogascem ponosi se i Drago Ruga, zamjenik zapovjednika Dobrovoljnog vatrogastva grada Zagreba. Ovo je, naime, prvi slučaj da jedan DVD u svojim redovima ima jednog člana interventne postrojbe iz daleke Kine.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 14.04.2022., Zagreb, - DVD Sveta Klara dobrovoljno vatrogasno drustvo.Dobrovoljno vatrogasno drustvo dobilo je novog clana, Kineza Yu-a koji je najbolji vatrogasac na kvartu Photo: Igor Soban/PIXSELL

– U rad DVD-a može se uključiti svaki punoljetan Zagrepčanin ili Zagrepčanka, a imamo i programe za mladež. Nakon polaganja ispita, svaki član DVD-a može prisustvovati intervencijama. Baš kao i gospodin Lu, za kojega nam je jako drago što je u našim redovima, svatko zainteresiran može se obratiti svom najbližem lokalnom DVD-u. Na području Zagreba djeluje 57 DVD-ova, a lani smo imali 1700 intervencija povezanih uz potres i požare, a u intervencijama je sudjelovalo oko 6000 dobrovoljnih vatrogasaca – zaključio je Ruga.